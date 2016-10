YouTube se paye les feuilletons arabes et oublie l'Algérie

Par Amira SOLTANE -

Après avoir envahi le Monde arabe, à travers les chaînes satellitaires, les feuilletons arabes font un retour triomphal sur le Net et surtout sur les réseaux sociaux. En effet, les feuilletons arabes ont entamé une nouvelle étape: la diffusion sur YouTube. «Mosalsalat» («séries» en arabe) offrent un accès gratuitement et depuis le monde entier à des programmes en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Sur les 500 séries disponibles, la moitié est syrienne, comme «Taraef Al Arab», une anthologie comique basée sur les contes folkloriques diffusée en 1982, ou encore le feuilleton «Bab Al Hara», diffusé depuis 2006 sur MBC1. La branche Moyen-Orient -Afrique du Nord (Mena) de Google a en effet intelligemment contribué à la mise en place de «Mosalsalat» avec la compagnie syrienne Al Watan Network, détentrice des droits sur ces programmes. Elle a également passé des accords avec plusieurs diffuseurs de la région, comme l'Ertu (Egypte), qui a mis à disposition plusieurs séries telles que «Layali El Helmeya» et «Damir Abla Hekmat».

«En lançant 'Mosalsalat''», nous souhaitons que les internautes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord puissent regarder le meilleur de la télévision arabophone, quand ils le veulent. Durant les 50 dernières années, ces programmes ont fait rire et pleurer des millions de personnes. Nous sommes fiers d'avoir pu numériser une partie de l'héritage de cette région», explique Zain Masri, responsable marketing de Google Moyen-Orient / Afrique du Nord. En revanche, les feuilletons algériens ne figurent pas sur ce portail qui englobe beaucoup plus des séries égyptiennes, syriennes, libanaises, jordaniennes, mais oublient les séries algériennes. Le géant américain de la vidéo en streaming YouTube, propriété de Google, a rassemblé en effet 7000 heures de séries télévisées arabophones datant de 1962 à aujourd'hui. La production algérienne n'y figure pas. Il est important de signaler que tous les feuilletons arabes diffusés sur YouTube portent un logo de la chaîne du pays diffuseur si bien qu'aucune télévision privée ne puisse télécharger le feuilleton et le diffuser en toute impunité comme le font certaines télévisions privées non encore contrôlées.

Car la qualité des vidéos est excellente et permet ainsi une vision dans n'importe quel coin de la planète. Par ailleurs, on a découvert que certains feuilletons égyptiens qui ont été diffusés sur l'Algérie ont été censurés dans les années 1970 car ils évoquaient l'Algérie. C'était une bonne occasion pour connaître la vérité. En avril 2015, YouTube a lancé Aflam, une autre chaîne consacrée cette fois au cinéma arabophone. Disposant de plus d'un millier de films, elle totalise à l'heure actuelle 152.000 abonnés. Décidément, le Net est en train d'avaler la mémoire de la télévision mondiale.