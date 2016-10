Comment les JCC 2016 ont écarté l'Algérie du Tanit d'or

Par Amira SOLTANE -

L'ouverture des 27es Journées cinématographiques de Carthage (JCC), a eu lieu hier et elles prendront fin le 5 novembre 2016 avec une exclusion flagrante de l'Algérie des compétitions officielles de ce festival tunisien. Ainsi, l'Algérie n'aura pas droit au Tanit des JCC cette année puisqu'aucun film n'est en compétition officielle parmi les longs et courts métrages. Le comité de sélection dirigé par le duo Brahim Letaief et Dora Bouchoucha, a écarté tout film algérien de la compétition officielle. L'Algérie est seulement en compétition dans la catégorie des premières oeuvres, ce qui ne lui ouvre pas droit à un Tanit. Alors que l'Algérie vient seulement de commencer dans le cinéma, en revanche la Tunisie est présente dans la section officielle avec quatre longs métrages, ce qui est étonnant dans un pays organisateur qui ne programme généralement que trois films comme c'est le cas dans les grands festivals. Or, les organisateurs ont programmé quatre films pour donner plus de chance au cinéma tunisien d'avoir un Tanit. Ainsi, on retrouve dans la section officielle un film français produit par Rachid Bouchareb, Chouf de Karim Dridi alors que le film est 100% français. Le film était même à Cannes au nom de la France. Le comité des JCC ont sélectionné le film sur la base seulement du passeport tunisien du réalisateur. Le film qui revient sur la violence dans la banlieue à Marseille, est même joué par des Algériens. Alors que la Tunisie était censée bien représenter le Maghreb dans la sélection officielle, elle a écarté l'Algérie en favorisant le Maroc et certains pays d'Afrique comme le Sénégal (présent avec deux films), le Burkina Faso et même le Tchad qui n'est pas présent avec un long métrage fiction, mais avec un documentaire Hissen Habré une tragédie tchadienne de Mahamat-Saleh Haroun. Le documentaire politique à charge contre Hissen Habré et qui est en réalité une commande du président tchadien actuel Idriss Deby. Le film a été soutenu par la France qui l'a financé et programmé à Cannes. Le Maroc est également présent avec deux films aux JCC avec notamment le film Divines qui comme Chouf, n'est pas marocain, mais français. Il ne doit sa nationalité qu'à l'origine de sa réalisatrice Houda Benyamina, qui ne possède pas de passeport marocain. Suite à notre dernier article sur les JCC, des Tunisiens ont approché un journaliste algérien pour faire passer le message comme quoi il n'y a pas de film algérien de qualité pour être programmé aux JCC. La bonne excuse! En réalité, aucune demande n'a été faite auprès des instances algériennes pour sélectionner des films. Et le comité de sélection a écarté également l'Algérie de la sélection officielle du court métrage, alors que d'habitude, deux à trois courts métrages algériens sont sélectionnés aux JCC. Cette année, le comité de sélection a décidé d'écarter l'Algérie dans une sélection de 20 films où figurent 17 pays, comme Madagascar, le Soudan, l'Ethiopie, le Cameroun, le Qatar, et même l'Arabie saoudite qui ne possède pas de cinéma.