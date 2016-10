Kosem, la nouvelle série historique turque sur les écrans maghrébins

Par Amira SOLTANE -

La chaîne tunisienne Nessma continue de miser sur les feuilletons historiques turcs. Ainsi après «Harim Sultan» et ses rebondissements, Nessma a obtenu les droits exclusifs pour la diffusion de «Harim Sultan 5: Sultana Kosem», avec le retour sur les écrans de la grande épopée de la dynastie ottomane pour le plaisir de tous les téléspectateurs tunisiens, mais aussi algériens. Nessma TV est consciente que pour réaliser un bon score, il faudrait miser sur de grandes superbes productions et «Harim Sultan 5» s'inscrit dans ce sens. Ce feuilleton historique turc à succès raconte l'histoire de Sultana Kosem, une autre figure féminine, historique et emblématique de l'Empire ottoman. Elle fut la favorite du sultan Ahmet Ier avec qui elle eut deux fils Murad IV et Ibrahim Ier. Une suite qui a enchanté plusieurs pays puisque s'inspirant de la réalité historique, les producteurs ne pouvaient pas miser sur la figure du roi qui est mort entre-temps. Miser sur une des femmes du Harem est la meilleure solution pour perpétuer le succès. Connue pour être l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire ottoman, Sultana Kosem a exercé une forte influence sur la politique pendant un demi-siècle, d'abord comme épouse du Sultan, puis en tant que mère valide des sultans et devint ainsi l'une des rares femmes de l'Histoire à diriger officiellement et seule le grand Empire musulman. L'actrice jouant le rôle de Sultana Kosem est Beren Saat qui tenait le rôle de «Samar» dans le feuilleton «Al Ichk Al Mamnou 3», aux côtés de Kývanç Tatlýtug, tiré du roman éponyme de Halid Ziya paru en 1900. La série a connu un énorme succès en Turquie, ainsi que dans le Monde arabe, la Grèce et dans les Balkans et a été adaptée aux États-Unis. Beren a été reconnue pour sa maîtrise du rôle de Bihter, et a remporté plus de 20 prix entre 2008 et 2010. Elle a également été récompensée à maintes reprises pour son rôle dans la série «Fatma» avec l'acteur Engin Akyürek. Depuis quelques années les feuilletons turcs constituent le principal programme audiovisuel qui remplit la grille des programmes des télévisions arabes. C'est par le biais du groupe MBC et sa société 03 Productions, qui alimentent MBC en films, séries TV, dirigé par Fadi Ismaïl, c'est notamment lui qui a eu le sens des affaires, en achetant pour la première fois les «dramas» turcs en les doublant en dialecte syrien. Ce dernier a réussi en l'espace d'une dizaine d'années à récolter des centaines de millions de dollars, grâce notamment à la revente des séries doublées en arabe à des pays du Maghreb, mais aussi grâce à la publicité qu'engrange ce genre de production.