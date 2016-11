Ennahar en pole position et Echourouk Tv toujours à l'affût

Par Amira SOLTANE -

Qu'en est-il du paysage audiovisuel algérien après le Ramadhan? Les audiences se font rares, sauf quand on commande des études. Les chaînes de télévision ont marqué une petite pause après le Ramadhan, alors que d'autres comme Ennahar TV, Echourouk News et Dzair News ont gardé leur présence sur le PAN (Paysage audiovisuel national) grâce à l'actualité politique. Pour l'heure, c'est la chaîne de télévision privée, spécialisée dans l'info Ennahar TV, qui est toujours en première place, devenant la chaîne TV la plus regardée en Algérie durant l'année. Dans sa dernière étude l'Institut MMR a indiqué que pour le mois de septembre 2016 plus de 5 millions d'Algériens regardent quotidiennement Ennahar TV, raflant ainsi 22,17% du paysage général de l'audiovisuel en Algérie. En matière de pénétration des chaînes d'information, Ennahar TV rafle 55,49%, loin devant Echourouk News qui occupe la 2e place avec 28,63%, suivie de France24 avec 9,32%. D'autres télévisions comme Dzair TV, mais aussi l'Entv, la Chaîne 4 et surtout A3, maintiennent leur audience grâce aux feuilletons quotidiens. Les autres télévisions n'arrivent pas à suivre le rythme, surtout sans argent. Des chaînes comme Beur TV, Numidia News et El Djazaïria TV sont carrément à l'amende. Ce sont les chaînes généralistes comme El Djazaïria TV et surtout Echourouk TV qui ont investi dans des programmes lourds, c'est pour cette raison que la grille n'a pas été encore lancée. Ces deux dernières chaînes ont préparé une grille très alléchante. Aujourd'hui, l'agence Allégorie va organiser la présentation d'une émission au concept international: MasterChef. L'émission de téléréalité culinaire va être officiellement lancée en Algérie et c'est la chaîne Echourouk TV qui diffusera le programme à partir du mois prochain. L'émission est produite par Allégorie et sera entièrement sponsorisée comme d'habitude par d'importants annonceurs. Le projet au concept connu a été déposé à l'Entv qui a jugé la production trop lourde pour ses finances. Effectivement, MasterChef est une production qui coûte au moins 1 million d'euros et la télévision publique, qui est appelée à diversifier ses productions, ne peut pas mettre toute son énergie et son budget sur un seul produit. Si Echourouk TV a accepté de diffuser cette émission de téléréalité, c'est essentiellement parce qu'elle a diversifié les sponsors. MasterChef a été produite à l'origine en Grande-Bretagne par la BBC en 1990, et déclinée depuis dans différents pays. Les téléspectateurs algériens l'ont découverte la première fois sur TF1. L'émission française de téléréalité culinaire fut présentée par Carole Rousseau les trois premières saisons et par Sandrine Quétier la cinquième saison. Chez nous c'est l'ancien animateur de l'émission Saraha raha et de l'émission Jak el marsoul sur Nessma TV qui va animer l'émission MasterChef Algérie.