Le Maroc lance Awards Africa et concurrence l'Egypte et la Tunisie

Par Amira SOLTANE -

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a investi l'Afrique en décrochant plusieurs marchés pour ses entreprises privées et publiques marocaines. L'Afrique est devenue la grande priorité économique du Maroc, en proie à des difficultés économiques. C'est ainsi que l'audiovisuel marocain s'y mêle: Awards Africa a été créé au Maroc par une association marocaine, L'Association des radios et télévision indépendantes (Arti), avec le soutien des télévisions africaines du Gabon, de Côte d'Ivoire et du Sénégal, alliés du Maroc dans sa nouvelle stratégie de déploiement économique et politique. C'est pour cette raison que l'Arti a tenu sa réunion jeudi 3 novembre sous la présidence de M.Kamal Lahlou. Cette réunion a porté sur le projet de convention entre l'Arti et le Bureau marocain du droit d'auteur (Bmda), les doléances des membres de l'Association suite à la rencontre avec la Haca, la situation de la Convention entre l'Arti et le ministère de la Communication, mais surtout la préparation des Awards Africa 2016. Sur ce dernier point, le président de l'association a rappelé le principe de cette manifestation festive destinée à honorer les médias et à promouvoir l'image de l'Arti et de la Carti. Le débat a porté sur les critères de choix des trophées, en fonction des genres, de la spécialisation et réclamé la neutralité et l'expertise du jury. Outre les choix thématiques, l'association a réclamé de primer le meilleur talk, le meilleur reportage, les émissions morning etc. Une commission a été constituée à ce propos et composée de MM. Othman Hannioui, Miloud Lakhdar, Abderrahmane Adaoui, Younès Boumehdi, Khalid Belyazid et Luigi Lo Bianco. La soirée aura lieu le 18 février 2017 à Casablanca et portera le nom de Awards Africa radios et télévision. On ignore si l'Algérie sera invitée ou participera à cette compétition censée regrouper les plus importantes productions audiovisuelles africaines. L'Algérie qui n'a pas été associée à cette manifestation a l'habitude de participer à deux importants festivals de l'audiovisuel: le Festival de la radio et des télés arabes du Caire et le Festival arabe de la radio et de la télé à Tunis organisé par l'Union des radios des États arabes (Asbu), en collaboration avec la radio tunisienne, la télévision tunisienne et Arabsat. Ce nouveau festival audiovisuel Award Africa va concurrencer directement Tunis et Le Caire, même si la tendance sera plus francophone qu'arabophone. Si Les Marocains, les Tunisiens et les Egyptiens ont leurs propres festivals de télévision, l'Algérie qui a une plus longue tradition audiovisuelle est en retard. Le seul festival consacré à la télévision et à l'audiovisuel crée par les Algériens, était celui des Fennecs d'or, qui avait tenu trois éditions et qui a été stoppé suite au départ de son fondateur Hamraoui Habib Chawki, de l'Entv. Aucun spécialiste de l'audiovisuel ou organisme algérien n'a fait le suivi en Algérie, laissant la chaise vide à nos voisins directs: Maroc, Tunisie, et Egypte. Quand l'Algérie participe à ces festivals arabes de l'audiovisuel, un travail de coulisses est actionné pour empêcher les productions algériennes de s'illustrer. Avec cinq chaînes publiques, une vingtaine de chaînes privées, l'Algérie possède un potentiel non négligeable de contenus en Afrique du Nord.