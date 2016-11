Quand Drahi veut récupérer la place d'Al Jazeera en Amérique

Par Amira SOLTANE -

L'homme d'affaires franco-israélien, qui est en train de faire main basse sur l'audiovisuel en France, avec BFM TV, a décidé d'investir le marché américain. Il a signé l'acquisition de Cablevision System, l'un des leaders sur le marché américain des câblo-opérateurs, pour près de 18 milliards de dollars. Distribuée par des opérateurs locaux, la version américaine de i24news sera désormais orientée «Moyen-Orient et Etats-Unis». Patrick Drahi espère ainsi occuper l'espace laissé libre depuis la fermeture en avril 2016 d'Al Jazeera America. Une opportunité qui ne va pas se représenter une autre fois. Trois ans seulement après sa création, la chaîne Al-Jazeera America avait annoncé qu'elle fermerait ses antennes à la fin du mois d'avril 2016. Le modèle économique n'est simplement plus viable à la lumière des défis économiques que connaît le marché américain des médias, avait expliqué Mostefa Souag, le journaliste algérien et directeur général du groupe. Une mauvaise nouvelle pour la chaîne qatarie qui a fété le 1er novembre 2016, son 20e anniversaire. En 2013, la version américaine de la chaîne d'information qatarie arrivait sur un marché déjà saturé par l'information continue, avec plus de 100 chaînes américaines privées. Dès son lancement Al-Jazeera America avait embauché plus de 850 personnes. Parmi elles, des stars de la télé américaine comme Joie Chen ou John Seigenthaler (CNN). L'objectif du lancement de cette chaîne était d'affirmer la puissance de la chaîne d'information tout en tentant d'améliorer son image aux Etats-Unis depuis les événements du 11 septembre 2001. Malgré les gros moyens mis en oeuvre, l'audience d'Al-Jazeera America n'a jamais décollé, conduisant immanquablement à sa fermeture. Le groupe Al-Jazeera ne compte cependant pas abandonner le marché américain. Parallèlement à la fermeture de la chaîne américaine fin avril, il a renforcé sa présence sur le Web et sur l'ensemble des supports mobiles, notamment avec Al Jazeera+. De son côté, la chaîne d'info franco-israélienne i24news, lancée en 2013, avec 250 journalistes d'une trentaine de nationalités, envisage de répondre aux attaques d'Al Jazeera, mais celle-ci n'est jamais arrivée. Parallèlement, Patrick Drahi, qui produit actuellement des séries dont les formats s'exportent auprès des diffuseurs internationaux, a également annoncé son intention de reproduire ce modèle en France et de lancer plusieurs séries sur le marché français à partir de 2017, via SFR. Un pôle Création originale a été mis en place à cet effet et confié à Nora Melhli, l'ancienne directrice de Shine France Films puis d'Endemol Fiction.