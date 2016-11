A quoi sert BFM TV PARIS?

Par Amira SOLTANE -

«Ne jouez pas avec les chiens, ils se diraient vos cousins». Proverbe algérien

Le groupe BFM TV (NextRadioTV) appartenant à l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi a lancé ce lundi sur le canal 30 de la TNT sa première chaîne d'information locale, BFMParis, s'appuyant sur une rédaction très mobile et une matinale très capitaliste et commerciale. Le groupe a voulu créer une chaîne d'info à l'américaine, s'inspirant de News 12, le réseau de télévision new-yorkais récemment racheté par le groupe Altice de Patrick Drahi, propriétaire de SFR Média, qui contrôle 49% de NextRadioTV. Mais à quelle audience va s'adresser la chaîne? Pas aux communautés arabe et black qui forment la majorité des habitants de la capitale, puisque parmi 37 journalistes qui composent la rédaction, son français de souche n'est donc pas issu de la diversité culturelle, avec les autres communautés qui constituent la capitale française. La majorité des journalistes est venue des autres médias du groupe et utilisera principalement un iPhone, placé sur un support et accompagné d'un micro et d'une lampe, pour réaliser ses reportages et les envoyer par le réseau 4G. BFM Paris sera aussi dotée comme les chaînes américaines d'un hélicoptère, d'un réseau de caméras dans Paris, et les journalistes sauteront sur un scooter pour arriver au plus vite sur les lieux de reportage. La matinale intitulée «Bonjour Paris» devrait être la principale porte d'entrée vers la chaîne, du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00. Aucune vision communautaire n'est prévue par la direction, qui entend profiter de l'arrêt d'Itélé (en grève depuis presque un mois) pour se faire un chemin. La chaîne est déjà dotée d'un budget annuel qui varie entre 6 à 10 millions d'euros par an. Le directeur général de SFR Média, Alain Weill, a précisé que l'équivalent américain News 12 avait un budget de 60 millions d'euros. Les moyens et les images de BFM Paris seront mutualisés avec sa grande soeur BFM TV. Le groupe entend d'ailleurs lancer aussi une chaîne d'info sportive: BFM Sports, pour concurrencer beIN Sports et surtout la chaîne Info Sport qui appartient au groupe fusionné entre TF1 et M6. BFM Paris, ne sera pas réellement une chaîne de proximité, mais une chaîne d'appui à la chaîne mère qui est devenue en l'espace de 5 ans, la première chaîne d'info continue en France, battant sur le fil Itélé et effaçant du paysage audiovisuel français LCI, la première chaîne d'info lancée en France. BFM Paris devra également faire avec la nouvelle venue la chaîne info publique FranceInfo, qui s'appuie notamment sur les moyens des rédactions de Radio France et France Télévisions.