Comment les télévisions dans le monde ont traité la victoire de Trump

Par Amira SOLTANE -

L'élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis a été traitée de différentes manières sur les télévisions et les médias étrangers et nationaux. Ainsi, dès l'annonce des résultats c'était la panique dans la majorité des pays étrangers. En premier lieu la France, la majorité des chaînes françaises d'information a critiqué de manière très rigoureuse et pointue l'élection du nouveau président américain. En l'absence d'Itélé toujours en grève, c'est la chaîne d'info continue BFM TV qui a tenu la dragée haute aux différentes grandes chaînes comme TF1 et France 2 qui ont dû bouleverser leurs programmes pour tenir des flashs et des émissions de débats sur l'élection américaine. Dès l'annonce des résultats et l'élection de Trump, c'est le choc sur la majorité des rédactions. La majorité des chaînes françaises, qui n'aime pas trop le nouveau président américain, a ressorti les perles de ses discours anti-immigration, antimusulmans et surtout anti-français. La majorité des chaînes françaises a fait le parallèle avec l'élection présidentielle française et l'éventuelle élection du leader de l'extrême droite Marine Le Pen. Il est clair que les rédactions des chaînes étaient perdues devant cette nouvelle donne de la politique étrangère. En écoutant le premier discours de Trump après sa victoire, les analystes français invités sur les plateaux de télévision des différentes chaînes étaient étonnés par la droiture du discours du nouveau patron de la Maison-Blanche. Dans les médias algériens, la majorité des chaînes a observé le silence en attendant de voir plus clair. Seules les chaînes Ennahar, Echourouk News et Dzair News ont consacré leur matinale pour commenter avec des analyses d'Algériens pas très connaisseurs de la politique américaine, l'élection de Trump. Sur Canal Algérie, la seule télévision du secteur public à avoir fait des émissions sur l'élection américaine, a tenté de faire quelque chose pour le JT du midi. La majorité des chaînes algériennes était dans le flou et ne se positionnait pas par rapport à cette élection. Il a fallu attendre les félicitations du chef de l'Etat pour que les télévisions algériennes et à commencer par la télévision publique, fassent des reportages et des lectures plus positives sur l'élection de Trump. Du côté d'Al Jazeera, on analyse la chose du point de vue du Monde arabe. Toute la matinée, la chaîne qatarie a interviewé des diplomates russes qui répondaient avec un arabe sans accent, la position de la Russie face à l'élection de Trump. Poutine a été le premier président à féliciter le nouveau président américain. Un rapprochement qui a très vite ébranlé la chaîne AL Jazeera qui a voulu faire le parallèle avec la crise en Syrie. De leur côté, les chaînes de télévision russe à commencer par Russia Today en anglais, ont été plutôt accueillantes et diplomatiques. Enfin, aux Etats-Unis, les médias américains toujours aussi critiques envers Trump ont parlé d'une catastrophe, mettant l'accent sur les nombreuses manifestations à New York contre l'élection de Donald Trump.