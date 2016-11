L'émission d'El Haddaf TV fait à la fois polémique et débat

Par Amira SOLTANE -

C'est devenu une mode chez nous, les chaînes de télévision comptent sur un seul programme pour augmenter leur audience. C'est le cas notamment de la chaîne Ennahar avec l'émission quotidienne «Ensihouni» de cheikh Shamessedine, même si la chaîne possède une batterie d'émissions d'information, cette émission demeure la seule à avoir été gardée depuis 3 ans. Une émission qui est censée parler de religion, mais qui consacre 80% de ses interventions sur les contrastes de la société algérienne. Même chose pour la chaîne Beur TV qui possède seulement une émission: «Talaâ habet» d'un autre cheikh....Noui cette fois. Mais il y a également une émission qui est diffusée sur El Haddaf TV et qui à elle seule, réalise 99% des audiences de la chaîne El Haddaf: «El farik edouali» (l'équipe internationale), avec le duo incontournable Rabah Madjer et Ali Bencheikh. Ces derniers commentent toute l'actualité sportive algérienne mais aussi internationale. El Haddaf TV a misé gros sur cette émission, puisque les deux consultants vedettes de l'émission sont payés chèrement pour donner leurs points de vue même si parfois ils sont souvent exagérés. La chaîne El Haddaf TV qui n'a pas de contenu sportif fait comme font la plupart des télévisions pauvres: alimenter le débat et parfois même faire la polémique. Le plus grand polémiste de l'émission demeure Ali Bencheikh, qui avec ses analyses parfois dépassées attire les foudres des internautes. Une polémique qui arrange l'émission qui s'est installée comme l'émission d'analyse sportive, la plus regardée du paysage audiovisuel algérien. Cette audience est néanmoins utilisée parfois à contresens. Ainsi, nous n'avons pas compris ce que faisait une actrice comme Bahia Rachedi sur le plateau de télévision d'une émission sportive. Le cadre ne s'y prêtait pas, même si la grande comédienne avait des choses à dire face à deux monstres sacrés du football algérien. L'émission a pour la première fois dérapé avec une ombre au tableau. En revanche, l'émission est très critique envers les responsables du sport national et en particulier le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, suite à sa gestion du football algérien. Au point où ce dernier répond directement aux deux vedettes des années 1980, indiquant que «celui qui a perdu son temps ne peut compter sur le temps des autres». L'un des points importants défendus par deux anciens internationaux sur le plateau de la chaîne El Haddaf TV, c'est la sélection des joueurs locaux. Lors du dernier match et la défaite lourde contre le Nigeria, un supporter algérien a présenté une pancarte que la chaîne beIN Sports a bien voulu capter: «Madjer profite maintenant des joueurs locaux», allusion à l'incorporation de Ziti et Belkaraoui qui n'a pas donné ses fruits. Quelle que soit son audience, l'émission de la chaîne El Haddaf TV a adopté la bonne recette des stars de l'équipe égyptienne comme Chouibair, qui sont devenus des analystes polémistes sur les petites chaînes privées comme Dream et Hayat TV.