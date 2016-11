La BBC indésirable au Maroc

Par Amira SOLTANE -

«Global Questions», l'un de nos programmes les plus respectés et réputés du champ audiovisuel international de la chaîne anglaise BBC, qui devait se déplacer à Casablanca, au Maroc, pour un débat sur la place de l'islam en politique, a été annulé. En effet, les Marocains et plus particulièrement le Makhzen, n'ont pas accepté de montrer la montée en puissance des islamistes du PJD lors de cette émission. L'un des problèmes soulevés, est qu'il y a la compatibilité entre islam et politique au Maroc et ailleurs. L'émission qui devait avoir lieu au Maroc a été finalement délocalisée en Tunisie. La puissante et respectueuse chaîne publique anglaise BBC n'a pas obtenu d'autorisation pour filmer au Maroc. Le ministre de la Communication, Mustapha el Khalfi, proche du parti islamiste le PJD est accusé de n'avoir jamais répondu à la demande qui lui a été adressée. L'enregistrement de l'émission était prévu pour fin septembre et la diffusion pour le 4 décembre. De son côté, le ministre marocain se défend et affirme qu'il n'y a pas eu d'interdiction à sa connaissance, et précise qu'il vient de quitter le ministère de la Communication en attendant la formation d'un nouveau gouvernement, au lendemain des élections législatives du 7 octobre dernier. Selon Mustapha el Khalfi, la question de l'autorisation a été gérée après son départ, c'est-à-dire depuis que le ministère est géré par le secrétaire général, proche du Palais royal. Par ailleurs, l'ex-ministre affirme qu'il est également invité à l'émission en tant que cadre du PJD, un parti islamiste; il n'y a pas de raison d'interdire le tournage de l'émission. Selon lui, il avait été plutôt question de reporter le tournage à une date après les élections législatives. D'autres médias marocains affirment que la thèse de la censure continue de prospérer car les autorités marocaines reprocheraient à l'émission d'être «non adaptée et non équilibrée». «Global question», un talk-show présenté par la journaliste soudano-britannique Zeinab Badawi, sera finalement tourné en Tunisie, selon le quotidien marocain l'Economiste, qui a révélé l'information. L'objectif de l'émission c'est de faire un focus sur des pays qui sont dirigés par des partis islamistes et le Maroc est le seul pays de la région du Maghreb et d'Afrique du Nord qui est dirigé par un chef politique islamiste, en la personne de Benkirane. L'exemple de la Tunisie et même de l'Egypte est dépassé puisque les deux pays ne sont pas dirigés par des partis islamistes mais l'ont été au lendemain de la révolution arabe. Le mouvement Ennahda en Tunisie et le mouvement des Frères musulmans de Mohamed Morsi. La BBC n'a pas pensé à l'Algérie dans son reportage puisque le pays n'a jamais été dirigé par un parti islamiste, hormis les locales obtenues en 1990 par le parti dissous, le FIS.