Le traitement de la "hofra" par la chaîne Ennahar

Par Amira SOLTANE -

L'incident de l'effondrement de la route de Ben Aknoun a relancé le débat sur les moyens ou les méthodes de traitement de l'information sur les chaînes privées. Doit-on faire beaucoup de tapage médiatique sur cet incident ou diffuser juste l'info pour éclairer l'opinion. à ce stade de la réflexion, certains ont dénoncé le matraquage médiatique appliqué par la chaîne d'information continue Ennahar TV. La chaîne du groupe Ennahar dirigée par Anis Rahmani a comme à son habitude, déployé des moyens colossaux pour être au coeur de l'événement. Elle a été la première chaîne à diffuser les premières images de ce grave incident, qui, heureusement, n'a causé aucune perte humaine. La chaîne Ennahar a ensuite déployé tous ses journalistes sur le terrain, mobilisé ses rédactions pour des plateaux sur le problème de l'urbanisme et des travaux publics, mais a surtout usé de son influence pour ramener les meilleurs intervenants qui s'exprimeraient sur ce dossier. La chaîne a également usé des moyens techniques jamais utilisés par une chaîne de télévision en Algérie: le drone et cela pour offrir la meilleure image possible du trou béant qui a secoué les réseaux sociaux et des travaux pour le rétablissement de la route de Ben Aknoun. Toute cette stratégie médiatique et audiovisuelle a été commentée de façon négative car pour de nombreux professionnels, Ennahar en fait trop. Et quand un ancien diplomate et ministre de la Culture Mahiedine Amimour salue le travail d'information de la chaîne Ennahar, des voix se sont élevées pour critiquer sévèrement cet expert en communication. Il faut dire que ce que fait Ennahar TV, BFM TV le fait également en France et Fox News aux USA, qui restent focalisés pour un simple incident dans le métro ou une bagarre dans un supermarché. Le traitement de l'information diffère d'une chaîne à une autre. Quand Al Jazeera met l'accent sur les bombardements en Syrie, en montrant le moindre cri et la moindre goutte de sang, cela aussi ça s'appelle du matraquage médiatique.

Al Jazeera a diffusé en boucle les manifestations en Tunisie avant que Ben Ali ne tombe. Même chose en Egypte et aujourd'hui la chaîne qatarie choisit de montrer les exactions des forces de sécurité loyales à Al Sissi. Dans ce sens, Ennahar TV a choisi de focaliser son sujet local, sur la «hofra», car c'était le sujet du jour et l'objet de curiosité des Algériens au lendemain de cet affaissement qui a montré les limites des travaux publics en Algérie. Tout en montrant les failles du système algérien, la chaîne privée Ennahar offre la possibilité aux responsables locaux de se justifier, de s'exprimer et surtout de se dédouaner de toute défaillance. La chaîne Ennahar offre la possibilité aux responsables qui ne l'ont pas obtenu sur la télévision publique et dans toute autre télévision privée.