Les concepts français envahissent le paysage audiovisuel tunisien

Par Amira SOLTANE -

Il est clair et établi que le champ audiovisuel maghrébin se tourne vers les émissions de divertissement, copié et collé sur des concepts étrangers et principalement français. C'est la Tunisie qui est devenue depuis quelque temps le leader au Maghreb, dans la reprise des émissions européennes en Tunisie. Ce sont les deux nouvelles télévisions privées Attassiaâ (la Neuvième) et El Hiwar Ettounsi, qui ont ouvert le bal en cette fin d'année avec deux émissions: 100 Façons et Oumour Jeddia. Ses deux concepts sont copiés sur des émissions existant déjà sur le paysage audiovisuel français (PAF): Oumour Jeddia [Choses sérieuses] d'El Hiwar Ettounsi est adaptée sur Touche pas à mon poste de Direct 8, désormais baptisée C8, et 100 Façons d'Attassiaâ TV calquée sur Vendredi, tout est permis de TF1. Le même concept sera adapté par les Algériens sur Echourouk TV à partir de janvier avec comme animateur Sofiane Dani. Les Tunisiens ou les Algériens ne sont pas les seuls à adopter ce genre de concepts audiovisuels. Les premiers à copier les Français ce sont les Libanais. Les Tunisiens ont adapté plusieurs émissions comme Deal or no deal, ou encore Jak el marssoul qui est copiée sur les Italiens. Ainsi, la version libanaise de Touche pas à mon poste, diffusée sur la chaîne privée MTV, intitulée Menna w Jerr, a acheté les droits d'adaptation au Liban. Plus d'une quinzaine de chaînes ont suivi la même démarche pour Vendredi, tout est permis, y compris la même chaîne libanaise. Les deux nouvelles émissions tunisiennes sont des hebdomadaires diffusées en prime time, à partir de 21h00. Quant à Vendredi, tout est permis, elle est diffusée en deuxième partie de soirée, à partir de 23h10. En substance, ce qui est servi en entrée ou comme dessert dans le paysage télévisuel français est servi comme plat de résistance sur El Hiwar Ettounsi et Attassiaâ. Le divertissement est le meilleur moyen pour berner un peuple qui pense peu. C'est la politique adoptée par les Saoudiens du groupe MBC et les Emiratis de la chaîne Dubaï TV. Ce genre d'émission de talk-show adopte un humour facile, favorise les sujets polémiques et les querelles entre artistes, comme ce fut le cas lors du festival de Carthage entre Adel Imam et Lotfi Abdeli. Ce genre d'émission éloigne la politique des plateaux, ne nécessite pas de journalistes spécialisés en médias et critiques TV qui fournissent cet apport certain à ce genre d'émission. Avec Oumour Jeddia, la version tunisienne de Touche pas à mon poste, on favorise les humoristes tels que Karim Gharbi et Bassam Hamraoui, et on retrouve l'animatrice Baya Zardi, le chanteur Faouzi Ben Gamra ainsi que le phonéticien Abdelkader Jdidi.