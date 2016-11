Le bouquet YahLive augmente le nombre de ses chaînes exclusives

Par Amira SOLTANE -

Le bouquet arabe YahLive, destiné aux communautés arabophones et francophones dans la région nord-africaine, vient d'ajouter 16 chaînes exclusives. L'annonce qui a été faite cette semaine permet à la compagnie de tripler ses offres dans la région depuis l'année dernière, passant à 65 chaînes gratuites, dont 57 chaînes algériennes, destinées au Maghreb arabe, dont 36 sont exclusivement disponibles via YahLive. Voulant concurrencer le satellite Nilesat, YahLive fait partie du groupe satellitaire émirati Al Yah Satellite Communications qui est spécialisé dans la diffusion de chaînes de télévision de haute qualité à ses téléspectateurs de diverses cultures. La bande KU de YahLive diffuse plus de 210 chaînes à travers les marchés à croissance rapide et dynamique du Moyen-Orient, Maghreb arabe, Asie du Sud-Ouest et en Europe. YahLive offre une gamme passionnante de divertissements télé populaires et une variété de chaînes locales, comprenant des chaînes algériennes privées: Echourouk News, El Heddaf TV, Ennahar TV et A3. Les téléspectateurs arabes et maghrébins peuvent également accéder à des chaînes premium internationales comme France 24, BBC Arabic, Abu Dhabi TV, Abu Dhabi Drama, Abu Dhabi Sports 1 et 2, National Geographic Abu Dhabi et Fashion 4K. Lancé il y a à peine une année, le patron du groupe travaille en étroite collaboration avec les diffuseurs régionaux pour s'assurer la diffusion des chaînes locales familières, ainsi qu'un large choix de chaînes internationales. Ce dernier développement a augmenté le nombre de chaînes disponibles de 25%, permettant aux téléspectateurs d'accéder à plus de 200 chaînes dans toute la région.

Son objectif est de créer ainsi une télévision satellitaire sur la plateforme YahLive du Grand Maghreb arabe. C'est un objectif qu'a tracé un Algérien Samir Sahli, homme d'affaires originaire de Sétif, qui a lancé le premier bouquet algérien de télévisions: YahLive. Un bouquet de 43 chaînes destiné pour la région du Grand Maghreb arabe. L'accord a été signé en 2015 avec Sahli Media Group à Paris avec le groupe émirati.

Les téléspectateurs de YahLive à travers la région du Maghreb peuvent désormais accéder aux chaînes gratuites qui vont leur apporter un large éventail d'informations, du divertissement et du contenu social. Avec une gamme de télévisions de divertissement et une variété de chaînes locales, y compris; MasterChef, Showroom TV, Equo-Filahia, et beaucoup plus, les téléspectateurs peuvent également accéder à des chaînes internationales haut de gamme, y compris BBC Arabic, MBC et Fox Movies. YahLive est également le fournisseur numéro un des chaînes Farsi dans la région et fournit le contenu le plus recherché à un grand nombre de communautés, y compris arabes, kurdes, balkaniques, afghanes et dans le Maghreb arabe. YahLive, basée à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, a été lancée en 2011 comme une fusion entre SES le leader mondial des opérateurs de satellites et YahSat un opérateur satellite émirati pionnier entièrement détenu par Mubadala, l'un des principaux organes d'investissement d'Abou Dhabi.