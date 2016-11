Ennahar TV dans la cour des grands des chaînes news

Par Amira SOLTANE -

La chaîne algérienne d'information continue Ennahar TV est désormais dans la cour des grands. Elle a réussi à être nominée en finale aux côtés de chaînes news prestigieuses BBC Persian et France 24. C'est cette dernière qui a remporté le Prix de la meilleure chaîne de télévision dans la catégorie «information», alors que la BBC Persian a remporté le Prix du meilleur reportage news.

C'est une première pour la chaîne de télévision algérienne, qui n'a que trois ans d'existence, de figurer aux côtés de chaînes aussi prestigieuses que la qatarie El Jazeera Balkan, la chinoise Cctv, la russe Russia Today, la turque TRT World et la française LCI. La montée en puissance de la chaîne Ennahar est le fruit d'un travail constant dans la recherche de l'information. Pour figurer dans cette finale, la chaîne algérienne a dû respecter les critères de réussite de ce concours que sont la créativité, l'innovation, combinées à la rigueur informative et à la capacité à interagir avec les téléspectateurs. Ces caractéristiques sont au coeur des chaînes ayant remporté le trophée 2016 des prestigieux Eutelsat TV Awards, dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu cette nuit à Milan.

Le jury des Eutelsat TV Awards, est composé de nombreux journalistes et experts du monde des médias: Jerzy Barski, TV-Sat Magazine (Pologne), Frédéric Vaulpré, Eurodata TV (France), Robert Briel, Broadband TV News (Royaume-Uni), Paolo Dalla Chiara, Pentastudio (Italie), Dmitry Dibrov, journaliste et présentateur TV (Russie), Giacomo Mazzone, EBU/Eurovisioni, Tayfun Atay, Cumhuriyet/Okan University (Turquie), Reem Nouss, réalisatrice-coordonnatrice et consultante médias (Royaume-Uni). Président du jury: Duilio Giammaria, RAI (Italie). Expert technique: Mauro Roffi, Millecanali (Italie). L'Algérie était présente avec la participation de cinq chaînes dans plusieurs catégories: Ennahar TV, Ennahar Laki, KBC, Numidia News et El Hadaf TV. On notera l'absence de plusieurs chaînes algériennes de qualité à l'image de l'Entv, Echourouk TV et Dzair TV. Le représentant d'Eutelsat en Algérie Badis Khaldi espère une participation plus nombreuse pour les chaînes algériennes dans la prochaine édition. Les Eutelsat TV Awards constituent un événement d'envergure internationale qui place au centre du jeu les chaînes thématiques diffusées dans le monde entier sur les satellites d'Eutelsat. Aujourd'hui dans leur 19ème édition, les Eutelsat TV Awards ont fait concourir cette année 120 chaînes issues de 37 pays différents. La cérémonie de remise des prix a rassemblé plus de 350 professionnels du secteur audiovisuel. Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l'une des plus longues expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 38 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d'un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d'associations de télédiffusion, d'opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d'accès Internet, d'entreprises et d'administrations. Ses équipes, qui réunissent 1000 collaborateurs originaires de 37 pays, disposent d'une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d'activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre.