"The Voice" zappe le Maghreb et s'installe dans l'Afrique francophone

Par Amira SOLTANE -

L'avenir des télévisions demeure dans les contenus, et pour cela de nom-breux pays tentent d'acheter des contenus internationaux appropriés à leur public. Ainsi le Maghreb reste toujours otage de la région Mena qui les oblige à acheter des productions fabriquées par des Libanais ou des Egyptiens mais dont les contenus sont exportés d'Europe. Et l'un des contenus les plus recherchés demeure «The Voice». Le show télévisé «The Voice» a déjà été produit et diffusé dans plus de 165 pays. Il est arrivé en Afrique francophone mais zappe le Maghreb. Le show télévisé international est lancé. Le concours de la chanson permettra de dénicher les jeunes talents dans 17 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest: Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Togo, Burkina Faso, République centrafricaine, RD Congo, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Sénégal, Guinée, Burundi, Niger, Tchad et Rwanda. Alors que «Voice arabic» est fabriqué au Liban pour le compte de la chaîne saoudienne MBC, avec des jurys égyptiens, libanais et khalidjis, les Maghrébins, et principalement les Marocains et les Algériens se battent pour obtenir le droit de produire «The Voice» dans leurs pays avec des jurys maghrébins composés essentiellement de chanteurs de raï. Au même moment, les Africains ont réglé le problème, puisque «The Voice» en français pour l'Afrique a été officiellement lancé. La saison 1 pour «The Voice» Afrique francophone» est ainsi ouverte. Les 17 épisodes seront tournés et diffusés sur la chaîne VoxAfrica entre le 15 octobre 2016 et le 4 février 2017, jour de la grande finale. La diffusion sera hebdomadaire. Le vainqueur du concours enregistrera son propre album avec le label Universal Music du groupe français Vivendi de Bolloré. Les premiers castings ont commencé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest. La sélection des candidats de l'Afrique centrale s'est effectuée à Douala, au Cameroun. Il est également prévu un casting alternatif on line pour ceux et celles qui ne pourront pas effectuer le voyage. La production de l'émission est assurée par le groupe Ampn, qui pilote déjà «The Voice Angola», «The Voice Afrique du Sud» et «The Voice Nigeria». Leur objectif est de faire mieux que la France et les Etats-Unis. Le directeur exécutif de VoxAfrica, Jules Domché, sait pertinemment que l'Afrique possède quelque chose de magique, en termes de talents. Toutes les conditions techniques pour produire le même show ont été assurées lors de la cérémonie de lancement du programme à Abidjan. Cette stratégie audiovisuelle vise à exporter des contenus du Nord vers le Grand Sud en utilisant le partage de la langue. L'Afrique du Nord où l'audiovisuel n'est pas la propriété des multinationales comme Lagardère et Bolloré, celles-ci ont préféré miser sur des pays où les relations commerciales sont plus sûres et garanties pour la France.