Numidia News deuxième dans "People's Choice" d'Eutelsat TV Awards

Par Amira SOLTANE -

La victoire d'Ennnahar TV aux Eutelsat TV Awards a créé un véritable séisme dans le paysage audiovisuel algérien. La majorité des chaînes privées qui n'a pas participé à ce concours a regretté d'y avoir été absent. C'est le cas notamment d'Echrourouk TV et Echourouk News dont le directeur général du groupe et le directeur commercial étaient présents à Milan lors de la remise des prix. Le groupe Echourouk qui possède des productions de qualité a promis de présenter l'année prochaine des productions qui seront à la hauteur du concours. En revanche, la surprise est venue de Numidia News, qui a communiqué tardivement son sujet pour la deuxième place dans la catégorie le choix du public (People Choïse). Deux jours après sa consécration, la rédaction de Numidia News a daigné communiquer sur sa seconde place. Elle qui a retardé la médiatisation de cette information et a voulu faire taire cette information. Ce qui est sûr en revanche est le fait que c'est la chaîne sénégalaise 2STV qui a remporté le Prix de «People's Choice» des prestigieux Eutelsat TV Awards dont la cérémonie de remise des trophées a eu lieu dans la nuit du vendredi à Milan. Cette consécration a été chaleureusement accueillie par le P-DG de la chaîne africaine El hadj Ibrahima Ndiayeet et le ministre porte-parole du gouvernement sénégalais Seydou Gueye qui ont reçu ce prix des mains du directeur d'Eutelsat Rodolphe Belmer. Cette consécration démontre l'effort de l'audiovisuel africain pour asseoir son identité culturelle, valoriser l'originalité et la créativité de la chaîne de télévision sénégalaise. Pour cette 19ème édition, les Eutelsat TV Awards qui ont ouvert cette année le concours à 120 chaînes issues de 37 pays différents, a été installée définitivement la concurrence entre les télévisions de la rive nord et ceux de la rive sud. La cérémonie de remise des prix a rassemblé plus de 350 professionnels du secteur audiovisuel. Et c'est la première fois qu'une chaîne de télévision africaine remporte ce trophée ont précisé les organisateurs. Avec le triomphe de l'Afrique, les Européens ont désormais la concurrence devant eux. «Les Eutelsat TV Awards constituent un événement d'envergure internationale qui place au centre du jeu les chaînes thématiques diffusées dans le monde entier sur les satellites d'Eutelsat. Les satellites d'Eutelsat offrent une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d'établir des communications en n'importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux.»