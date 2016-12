Quel festival pour les chaînes de télévision algériennes?

Par Amira SOLTANE -

Il faut tout de même reconnaître que le succès d'Ennahar TV au concours de l'Eutelsat TV a fait réagir et même couler beaucoup d'encre. Sur les réseaux sociaux, dans une page Facebook attribuée à Eutelsat on avait indiqué qu'Ennahar TV n'avait reçu aucun prix et ne figurait pas au palmarès, sauf que le message n'était pas réel, mais préfabriqué. Cependant, pour d'autres observateurs, la position de finaliste d'Ennnahar est déjà un succès. C'est la même position d'un nominé pour les Oscars avait déclaré un expert en audiovisuel. Mais qu'en est-il réellement? Pourquoi Echourouk TV et l'Entv et même Dzair News n'ont pas participé au concours? En réalité, le concours d'Eutelsat n'est pas présenté comme un concours audiovisuel, comme c'est le cas du prestigieux festival de Monte Carlo, où les grandes chaînes de télévision s'affrontent dans une grande compétition de contenus. Même si Eutelsat en est à sa 19ème édition, le concours d'Eutelsat TV Awards qui fait concourir cette année 120 chaînes issues de 37 pays différents, n'est pas un festival de contenus. Avec sa flotte de 38 satellites, le Groupe Eutelsat Communications commercialise de la capacité auprès d'un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d'associations de télédiffusion, d'opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d'accès Internet, d'entreprises et d'administrations. C'est plus un diffuseur qu'un marché de contenus. La compétition dans l'audiovisuel est aussi féroce qu'au cinéma. Les Arabes ont leur festival de télévision, où se concentrent plus les chaînes qui produisent des feuilletons et des séries arabes. Ces chaînes n'ont aucune chance de se mesurer à des grandes séries américaines qui concourent pour la cérémonie des Emmy Awards qui est pour la télévision ce que sont les Oscars pour le cinéma en Amérique. D'ailleurs, la cérémonie est organisée par l'Academy of Television Arts and Sciences et a eu lieu le 18 septembre 2016 au Microsoft Theatre de Los Angeles et récompense chaque année les meilleurs programmes télévisés diffusés en primetime sur les réseaux publics et câblés américains. Chaque région géographique possède son propre festival et sa propre audience. D'autres organismes audiovisuels publics sont inscrits dans les concours de l'Asbu ou encore d'Arabsat. C'est à ces concours que la télévision publique algérienne s'inscrit généralement. Le concours d'Eutelsat n'est pas spécialisé dans les contenus, mais est basé essentiellement sur les votes du public et un jury qui commente comme il peut les vidéos des programmes qui sont déjà sélectionnés par les chaînes. Il est plus que jamais le moment de penser dès maintenant à un concours national qui récompense les programmes de télévision locaux.