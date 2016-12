Yousra récupérée par le festival de Marrakech

Par Amira SOLTANE -

Grande habituée du Festival international du film de Marrakech, la grande star égyptienne Yousra a cette année encore, foulé le tapis rouge avec grâce et élégance. L'actrice égyptienne, qui porte Marrakech dans son coeur, a déclaré notamment que le Maroc est son deuxième pays après l'Egypte. Curieusement, Yousra avait fait la même déclaration lors de son passage éclair au Festival du film arabe d'Oran du temps de Hamraoui Habib Chawki en 2008. Seulement voilà, la comédienne la plus francophone du cinéma égyptien a été depuis récupérée par le festival de Marrakech et sa directrice la Française Melita du Plantier, la troisième et dernière femme de Toscan du Plantier, le président d'Unifrance et défenseur de la production cinématographique française. Yousra, depuis, a été bannie des festivals en Algérie en raison de ses déclarations outrageuses contre l'Algérie et ses chouhada lors de la campagne de dénigrement des médias égyptiens contre l'Algérie après le match d'Omdurman.

La comédienne Yousra ne s'est jamais excusée et a trouvé un pays de rechange dans le Monde arabe, le Maroc. Il faut dire que la star a encore de beaux restes et fait la tournée dans les festivals du Monde arabe comme Dubai, Le Caire, Tunis ou encore Marrakech, afin de jouer les stars de paillettes. Elle est accompagnée dans son élan par l'acteur égyptien Ezat El Allaili, qui, lui aussi, est invité un peu partout, gardant ainsi le statut de gloire du cinéma égyptien. Depuis quelques années, ces stars font le tour des festivals pour tester leur popularité, mais aussi pour gagner un peu d'argent. Leur passage dans les festivals arabes est monnayé entre 3000 à 5000 dollars. Pour son passage à Oran, la star égyptienne Yousra était venue pour l'ouverture et est repartie le lendemain. Le Festival d'Oran avait fait la Une le lendemain et bénéficia durant plusieurs mois de cette icône du cinéma arabe. Participer aux festivals arabes est considéré comme un nouveau rôle au cinéma, du «public relations» et surtout une aubaine pour ses contacts avec d'autres producteurs étrangers. Et éventuellement, ouvrir la voie à d'autres productions internationales. Depuis ses débuts au cinéma en 1977, actrice caméléon, Yousra a joué dans 86 films dont plusieurs oeuvres de Youssef Chahine, son réalisateur préféré parmi lesquels: La Mémoire, Alexandrie.... Encore Et Toujours, L'Emigré, ou bien encore El Irhab ou Kébab et Touyour Eldhalab de Chérif Arafa avec toujours le grand Adel Imam. Malgré ses 61 ans, Yousra a su garder cette jeunesse et cette vitalité qui ont fait d'elle la grande icône du cinéma égyptien.