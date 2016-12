Ennahar TV pénètre l'audience streaming en Tunisie

Par Amira SOLTANE -

Décidément, la chaîne d'infos algérienne Ennahar TV ne cesse de prendre de l'espace. Depuis quelque temps, l'agence de mesure d'audience tunisienne l'a rajoutée à son échantillon de chaînes étrangères. D'ailleurs c'est la seule télévision privée algérienne à faire exception au niveau maghrébin et à figurer dans les préférences des téléspectateurs tunisiens. Selon l'étude publiée par l'opérateur tunisien spécialisé dans le streaming sur application mobile «StreamingHD», Ennahar TV s'est classée en 4e place dans le classement d'audience de ce bouquet, réalisant 322.695 visionnages uniques pendant le mois de novembre. La chaîne d'information algérienne s'est classée derrière les deux chaînes publiques tunisiennes Watania 1 et 2 ainsi que la chaîne privée généraliste Hannibal TV, gagnant un important public malgré le fait qu'elle n'ait intégré ce bouquet qu'en fin octobre 2016, se classant notamment devant France 24 en arabe et français, mais aussi la chaîne privée TNN et surtout la chaîne des frères Karoui Nessma TV. Il faut préciser que StreamingHD s'adresse principalement au public tunisien qui représente 52% d'audience, suivi du public français (14%), allemand (8%) et britannique (7%) alors que les chaînes algériennes et marocaines ne représentent que 2%. Depuis quelques années l'étude d'audience en streaming, où via Internet est devenue la nécessité et une nouveauté pour les instituts de sondages qui restent encore branchés sur satellite. Depuis la généralisation des réseaux Internet sans fil (3G et 4G), la diffusion en ligne est désormais le nouveau défi pour les chaînes maghrébines et en l'occurrence algérienne qui, pour la plupart, accusent du retard en matière de direct en ligne. Dans le paysage audiovisuel algérien, seules cinq chaînes possèdent la diffusion directe en ligne, c'est le cas de la télévision algérienne publique, d'Ennahar TV, d'Echourouk TV mais aussi de Beur TV. Les autres chaînes n'ont pas encore misé sur cette technologie qui remplace totalement la diffusion satellite. Certaines chaînes sont même passées de la diffusion Internet SD au HD. Il faut dire aussi que la connexion Internet n'est pas aussi développée en Algérie qu'en Tunisie ou au Maroc. EnnaharTV, qui s'est distinguée le mois de novembre dernier par l'obtention d'une bonne place en finale du prix d'Eutelsat Awards, mise sur les nouvelles technologies pour accentuer sa présence à l'international. Dans quelques années elle devrait atteindre une croissance économique et audiovisuelle importante qui lui permettra de se mesurer à des grandes mainstream, autrement du grand public.