RT en français va gêner France 24 dans le dossier syrien

Par Amira SOLTANE -

Après avoir lancé un site d'information en français en 2016, Russia Today (RT), le programme d'information en continu russe sera lancé en français en 2017, a rapporté le responsable de l'agence russe. Ce média créé par Poutine, pourrait concurrencer sérieusement la chaîne de la diplomatie française France 24 dans le dossier syrien,surtout en pleine campagne pour l'élection présidentielle française. RT qui possède notamment des bureaux à Paris, Londres, Washington, Tel-Aviv, Moscou, émet déjà en anglais, en espagnol et en arabe.

RT, auparavant Russia Today, financée à 100% par l'État russe avait été lancée le 10 décembre 2005 par l'agence de presse RIA Novosti. C'est en anglais, puis en arabe et en espagnol, qu'elle a commencé ses programmes. Émettant en Europe, en Asie et en Amérique, elle joue un rôle important pour améliorer l'image de la Russie dans le monde. C'est en anglais qu'elle a commencé à émettre, concurrençant sérieusement les grands médias anglo-saxons comme la BBC World et CNN. Elle est devenue en l'espace de quelques années la seconde chaîne d'information étrangère la plus regardée aux États-Unis. Depuis le 4 mai 2007, les Russes avaient lancé une version en arabe, Rusiya Al-Yaum, pour concurrencer les grandes chaînes arabes Al Jazeera et Al Arabya. Elle emploie 2 000 personnes avec un siège à Moscou et Washington, et des bureaux à Paris, Londres, Los Angeles, Miami, Delhi et Tel- Aviv. RT est considérée par plusieurs médias en Occident comme étant un instrument de propagande pour le gouvernement russe et sa politique étrangère, notamment en Syrie. Son arrivée dans le paysage audiovisuel français intervient après l'adoption en deuxième lecture du budget pour 2017, où les députés russes avaient donné leur accord pour une rallonge de 1,22 milliard de roubles (17,8 millions d'euros) pour RT. Ce qui porte à 18,74 milliards de roubles (274,1 millions d'euros) son financement total pour 2017. Ce montant est destiné à plusieurs projets, qui ont été mis de côté jusqu'à présent à cause de la dévaluation du rouble. Entre autres le lancement d'une chaîne francophone pour concurrencer les médias français qui sont assez critiques vers la Russie. RT possède une large palette d'experts et d'analystes allant de l'économiste euro-critique français Jacques Sapir en passant par le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire conservateur Valeurs actuelles, Yves de Kerdrel. Ce média fait partie d'un plan hérité de la Guerre froide, pour véhiculer le «oft power»distillé par le Kremlin et de contrer l'influence américaine en Europe. La chaîne pourrait également jouer un rôle important dans les querelles diplomatiques entre Moscou et la France, depuis leur froid provoqué par la crise en Ukraine et l'annexion en mars 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.