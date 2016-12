Bolloré veut s'allier avec Orange pour affronter Drahi

La bataille audiovisuelle entre Bolloré et Drahi s'est affichée aujourd'hui en toute clarté avec l'accord entre Orange et Vivendi (Canal Plus) appartenant à Drahi pour contrer la montée en puissance du duo Altice - SFR, qui appartient à Drahi. Lors de la conférence de presse liée au changement de marque de sa filiale Meditel rebaptisée Orange Maroc, Stéphane Richard avait déclaré: «Si Canal+ était à vendre, c'est certain qu'Orange s'y intéresserait.»

Depuis plusieurs mois, les rumeurs circulent autour d'un éventuel rapprochement important entre le groupe Vivendi et le groupe de téléphonie Orange. Ils ont un dénominateur commun: Vivendi et Orange ont investi tous les deux des marchés africains chacun dans son secteur.

Orange est présent dans 20 pays de l'Afrique qui pourraient se multiplier s'il y avait une collaboration plus large entre les deux groupes. D'ailleurs, les Orange et Vivendi ont répondu ensemble à un appel d'offres pour diffuser la TNT en Côte d'Ivoire.

Orange est déjà en partenariat avec Canal+. Les deux groupes, déjà associés au sein d'OCS, travaillent ainsi sur «une offre fibre, à un prix exceptionnel, incluant des chaînes du bouquet Canalsat Panorama, qui sera proposée aux abonnés d'Orange, d'ici à la fin de l'année».

Pour rappel, Canalsat dispose actuellement de deux bouquets: Séries Cinéma et Panorama, qui sont proposés de manière conjointe dans l'offre Grand Panorama. Dans celui concerné par le futur forfait d'Orange, on retrouve des chaînes de la TNT, mais aussi plusieurs thématiques: divertissement, sport, découverte, jeunesse, style de vie / info et musique. Plusieurs sont en exclusivité sur Canalsat, ce qui ne sera plus le cas.

Cette union entre un opérateur de chaîne de télévision privée et un opérateur des télécoms public se veut comme opération de contre-attaque contre le duo Altice - SFR de l'homme d'affaires franco-israélien Drahi. Ce dernier s'est montré parallèlement efficace dans la généralisation de sa stratégie audiovisuelle: prise de contrôle de NextRadioTV (BFM, RMC...), partenariat tout chaud avec Discovery et NBCUniversal, création de chaînes SFR (dans le sport en particulier), obtention de droits TV pour des ligues de sports professionnels (comme la Premier League pour le foot au Royaume-Uni), création d'un studio Altice pour la production de films et de séries. Altice qui envisage de créer sa propre chaîne de cinéma et une offre satellite, s'annonce d'ores et déjà comme un sérieux concurrent du groupe Canal Plus. D'où l'intérêt d'une alliance Orange-Vivendi pour servir d'équilibre aux positions déjà acquises par Altice-SFR. Aussi, l'arrivée de Bertrand Meheut, ex-dirigeant de Canal Plus, comme membre du conseil d'administration du groupe SFR n'est pas pour plaire au patron de Vivendi et Canal +, Bolloré.