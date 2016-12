Le chantage de beIN Sports pour la CAN

Par Amira SOLTANE -

Décidément, la chaîne beIN Sports a affiché ouvertement sa haine pour le Monde arabe. Alors qu'elle demande des sommes faramineuses aux télévisions arabes, notamment algériennes pour l'acquisition des droits de la CAN et la Coupe du monde, voilà que la chaîne qatarie cède les droits TV de la CAN 2017 et 2019 pour la chaîne sportive «Eurosport» France pour la modique somme de 600.000 dollars pour les deux prochaines éditions de la coupe d'Afrique des nations au Gabon et au Cameroun. Un prix dérisoire par rapport à ce que propose beIN Sports (ex-Jazeera Sports) aux télévisions arabes. Une discrimination qui oblige certaines télévisions arabes et maghrébines, notamment à ne pas céder devant le chantage. Car contre toute attente, la chaîne qatarie compte bien garder le monopole de diffusion de toutes les compétitions internationales dans la région Mena, au grand désespoir des chaînes nationales qui ne s'avouent pas non plus vaincues. Ainsi la chaîne de Nasser Al-Khelaïfi exige pour les télévisions africaines de la région Mena autrement dit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte la somme de 10 millions de dollars pour l'ensemble des compétitions de la CAN, sachant pertinemment que ces pays passent par des difficultés économiques qui les obligent à ne pas acheter les matchs de la CAN. La chaîne qatarie exige des télévisions arabes le paiement de plus de 1 million de dollars de droits de diffusion par match de la CAN 2017. Mieux, beIN Sports va augmenter ce prix à partir du second tour de la compétition, faisant grimper la facture totale à 10 millions de dollars pour l'ensemble des rencontres. Une situation qui a poussé les télévisions arabes à entamer des poursuites judiciaires contre beIN Sports. C'est à travers l'Usbu et en concertation avec l'Union arabe de football (Uafa), que les pays arabes auraient demandé au TAS la diffusion terrestre gratuite des matchs de la CAN 2017. Pour étayer sa demande, l'Usbu compte s'appuyer sur une jurisprudence européenne qui a octroyé le droit aux fédérations européennes d'obtenir la diffusion gratuite des matchs. Ce précédent juridique a été motivé par le droit des nations de suivre les matchs dans lesquels leurs équipes sont engagées. En mai dernier, les responsables des télévisions de plusieurs pays africains avaient également demandé à la CAF, d'intervenir auprès de la chaîne qatarie qui commercialise la diffusion des compétitions africaines à des prix astronomiques, mais sans résultat. Car aucun arrangement ne se profile à l'horizon puisque la CAF a renouvelé son accord avec «SportFive», propriétaire des droits sur les compétitions africaines et qui en revend l'exclusivité à beIN Sports. Maintenant qu'Eurosport détient les droits de diffusion de la CAN, les Maghrébins pourront suivre les matchs sur satellite en streaming, sans passer par les fameux décodeurs «beIN».