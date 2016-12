La chaîne El Manar TV autorisée à nouveau de diffusion

Par Amira SOLTANE -

Le juge libanais Hassan Hamdane a demandé cette semaine à l'opérateur satellitaire égyptien Nilesat de diffuser à nouveau la chaîne de télévision du Hezbollah El Manar. En avril dernier, Nilesat, l'un des principaux diffuseurs du Monde arabe, avait interrompu la diffusion d'El Manar sur fond de tensions croissantes entre l'Iran chiite, soutien du Hezbollah, et l'Arabie saoudite sunnite. En décembre 2015, la société travaillant avec le satellite Arabsat avait déménagé ses centres de diffusion de Beyrouth vers la Jordanie. L'administration de la société égyptienne des satellites Nilesat a entrepris l'arrêt de la diffusion de la chaîne du parti du Hezbollah libanais, El Manar. L'Office national de l'information au Liban a révélé il y a quelques mois, que l'administration de Nilesat a informé le ministère de la nécessité de stopper la diffusion de la chaîne El Manar à partir de 8h du mercredi 6 avril 2016. La décision de Nilesat d'arrêter la diffusion d'El Manar fait suite à la classification du Hezbollah par les ministres arabes de l'Intérieur comme organisation terroriste. Rappelons que seuls, le Liban, l'Irak et l'Algérie n'avaient pas soutenu cette décision. À noter que précédemment, les autorités saoudiennes avaient décidé d'interrompre la diffusion de la même chaîne sur le satellite Arabsat. Proche du Hezbollah, la chaîne dont la ligne politique est sans ambiguïté, notamment sur le dossier syrien, a irrité l'Arabie saoudite, principal contributeur financier du groupe satellitaire Arabsat. Chaîne d'information très regardée au Liban et dans d'autres pays de la région, El Manar n'était pas disponible sur le satellite Arabsat qui couvre l'ensemble du Monde arabe. Le motif de cette décision n'a pour l'heure pas été officiellement révélé, mais pour le directeur général de la chaîne libanaise, Ibrahim Farhat, la raison est purement politique. Une grille de lecture qui pourrait s'avérer crédible, la chaîne étant majoritairement détenue par le Hezbollah, organisation armée chiite qui soutient sur le front syrien, l'armée de Bachar el Assad mais également les rebelles Houthis, ennemis des Saoudiens au Yémen. L'Arabie saoudite, premier bailleur de fonds de l'organisme panarabe du satellite l'Asbu, voyait d'un bon oeil la fermeture de cette chaîne. «La cause est due à l'échec de la politique de l'Arabie saoudite, de la Syrie jusqu'au Yémen», a-t-il affirmé lors d'une interview en direct sur El Manar TV qui se veut être l'un des porte-paroles de la cause palestinienne. Son siège a d'ailleurs été l'une des premières cibles de l'armée israélienne lors du conflit israélo-libanais de 2006, sans que la chaîne ne soit éteinte ne serait-ce qu'un jour.