L'Algérie, l'Egypte et la France n'iront pas aux Oscars 2017

Par Amira SOLTANE -

C'est officiel, l'Algérie n'ira pas aux Oscars. Le film qui représentait l'Algérie «Le Puits» de Lotfi Bouchouchi n'a pas été retenu par l'académie des Oscars. Le réalisateur qui a appréhendé le résultat, avait organisé une conférence de presse mercredi dernier pour dénoncer le manque de moyens pour sa campagne américaine, tirant à boulets rouges sur le ministère de la Culture. Mais cette défaite aux portes de Hollywood était attendue. Le réalisateur qui a bénéficié de moins d'un milliard de centimes en sponsors ne pouvait rien faire contre la machine des majors et des producteurs qui sont habitués chaque année aux Oscars et qui possèdent un distributeur aux USA. Pour preuve, même le film français, «Elle» de Paul Verhoeven n'a pas été sélectionné. Les votants n'ont sûrement pas reconnu le style de Verhoeven dans ce polar français, pourtant sélectionné en compétition officielle à Cannes. Hollywood ce n'est pas seulement l'argent et le lobbying, c'est également la qualité de l'oeuvre. La thématique n'est pas un facteur de choix. C'est ainsi que le film égyptien «Ishtibak» qui avait fait plus de 50 festivals et qui était sélectionné à Cannes n'a pas trouvé sa place dans l'avant-dernière liste aux Oscars. Ils étaient 85 à être candidats à l'Oscar du meilleur film étranger, ils ne sont plus que neuf et à la fin janvier ils ne resteront plus que cinq dans la short-list. Comme à son habitude l'Iran, la République islamique, est présent à Los Angeles encore avec le film «Le Client» d'Asghar Farhadi. La révélation cannoise Toni Erdmann figure également dans la short-list. Après avoir tout raflé le week-end dernier lors des Europeans Films Awards, le film de Maren Ade qui représente l'Allemagne fait office de favori. On retrouve également beaucoup de films d'Europe du Nord «Les oubliés» de Martin Zandvliet pour le Danemark, «The King's Choice» pour la Norvège, «Paradise» pour la Russie, et «Mr. Ove» pour la Suède et le seul représentant pour l'Océanie «Tanna» de Bentley Dean et Martin Butler pour l'Australie. Toni Erdmann et «Le Client» sont déjà nommés pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, tandis que le film d'animation suisse «Ma vie de Courgette» est en lice pour le meilleur film d'animation. Ainsi l'Algérie n'a pas réussi à imposer son film pourtant multiprimé. Visiblement, l'Algérie n'a pas les moyens d'aller aux Oscars sans une coproduction étrangère. Lors de sa conférence de presse, Bouchouchi avait déclaré que Bouchareb lui avait donné les filons, mais ce n'était pas suffisant pour lui pour décrocher le ticket pour les Oscars. Il regrette qu'il n'ait pas rassemblé les 4 milliards que Bouchareb avait obtenus pour la sélection de «Hors la loi» pour les Oscars 2010.