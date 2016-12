Canal + et beIN Sports se partagent le football en Afrique

Par Amira SOLTANE -

C'est officiel, le Groupe Canal+ appartenant au patron de Vivendi, Vincent Bolloré, a conclu un accord avec la Confédération africaine de football (CAF) et le groupe Lagardère Sports portant sur les droits de diffusion des plus prestigieuses compétitions officielles de la CAF. Désormais, Canal + possède l'Afrique et beIN Sports détient l'Afrique du Nord ou encore le Maghreb. Aucun opérateur africain ne possède des droits images des compétitions sportives de son continent. Suite à cet accord, l'essentiel du football africain des clubs et des équipes nationales sera diffusé sur les antennes des chaînes françaises Canal+ en Afrique francophone pour une durée de 7 ans à compter de janvier 2017. Le 1er rendez-vous incontournable sera la coupe d'Afrique des nations Total, Gabon 2017 à vivre en direct et en intégralité sur les chaînes Canal+ Sport du 14 janvier au 5 février 2017, seront également diffusées les compétitions africaines majeures telles que le Championnat d'Afrique des Nations (Chan) Total, la Ligue des Champions de la CAF Total, la coupe de la Confédération de la CAF Total, la Supercoupe de la CAF Total, les matchs de qualifications pour la prochaine Coupe du monde FIFA 2018, les phases finales de la CAN Féminine Total, la CAN U17 Total (moins de 17 ans), la CAN U20 Total (moins de 20 ans), la CAN U23 Total (moins de 23 ans) et la CAN de Futsal Total. L'ensemble de ces compétitions bénéficiera d'un traitement unique sur les quatre chaînes Canal+ Sport, avec des experts africains et arabes. Canal+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre Les Bouquets Canal+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le Groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de 2 millions d'abonnés. Canal+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes Canal+ de divertissement déclinées par région, ainsi que les chaînes cinéma, sport, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D'Afrique, Réussite, Talents d'Afrique...) et a lancé en 2015 une chaîne 100% africaine, A+. A travers sa filiale Thema, Canal+ permet à ses abonnés d'avoir accès à Nollywood TV, Novelas TV et Gospel Music TV. Quant à l'offre TNT, elle est déployée sous la marque EasyTV. La mainmise des Français dans l'audiovisuel est désormais complète après Lagardère, c'est désormais Bolloré qui détient les droits des images du sport en Afrique et avec à la clé l'influence sur le continent africain francophone.