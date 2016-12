Où sont passées les associations audiovisuelles algériennes?

Par Amira SOLTANE -

Comment profiter des espaces de diffusion étrangers tout en réalisant des productions chez soi. C'est en tout cas ce qu'une dizaine d'entreprises audiovisuelles marocaines comptent réaliser, puisqu'elles sont désormais représentées aux Emirats arabes unis à travers un bureau. Ces sociétés sont spécialisées dans la conception, la réalisation et la production de programmes TV, de films et de contenus institutionnels, la production des publicités et films Corporate ainsi que le Digital Média. Ces boîtes audiovisuelles étaient bien représentées dans la mission B to B organisée aux Emirats arabes unis du 19 au 24 novembre 2016 par le Centre marocain des exportations (Maroc Export). Dans un communiqué, le Centre explique que les entreprises audiovisuelles marocaines prospectent les chaînes de télévision pour des documentaires institutionnels, des réalisations TV, des films et feuilletons pour l'industrie des médias émiratis. Le Maroc ambitionne d'être le principal média hub de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena).Le Maroc entend profiter des zones franches médiatiques que les Emirats arabes unis ont mises en place pour encourager les échanges commerciaux et les investissements étrangers. Ce constat nous ramène à l'audiovisuel algérien qui reste inerte et divisé par la corporation et les intérêts. Du temps de HHC, il y avait l'AVA l'Association algérienne de l'audiovisuel algérien, qui regroupait une trentaine de boîtes de communication et qui était considérée par le secteur de la communication comme le partenaire indétrônable de toute action commune dans le domaine de l'audiovisuel. Seulement voilà, depuis quelques années cette association qui était dirigée par Boualem Aïssaoui, très efficace dans cette mission, n'active plus. La relève n'a pas suivi et la majorité des boîtes de communication ne souhaite pas entrer dans un environnement audiovisuel collectif et préfère activer individuellement. L'arrivée des télévisions privées a encore accéléré cette déscente aux enfers, qui se manifeste par l'absence totale de réactivité. Dans les festivals audiovisuels, les boîtes de communication sont livrées à elles-mêmes. Elles doivent payer parfois 1000 dollars pour adhérer à des organismes internationaux et surtout arabes qui ne leur apportent rien du tout. L'absence d'un mouvement ou d'une association dans le domaine audiovisuel nous rappelle également l'absence d'une association dans le domaine cinématographique. L'Arpa (Association des réalisateurs et producteurs algériens) est morte de sa belle mort. Trop occupés par leurs films et leurs productions, le mouvement associatif n'était pas utile pour eux, c'est pourquoi il est indispensable de se restructurer et de commencer l'année 2017 avec un regroupement des sociétés de production.