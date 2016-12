Le football domine les audiences en France en 2016

Par Amira SOLTANE -

Les audiences de 2016 commencent à tomber. Ainsi, en France, la première chaîne TF1 a été pour la première fois détrônée par M6, selon les chiffres révélés par les agences des sondages publiés le 27 décembre. Cette première place a été décrochée grâce à la finale de l'Euro de football, le 10 juillet. Celle qu'on surnommait «la petite chaîne qui monte» a réussi à rassembler 20,8 millions de téléspectateurs, réalisant par la même occasion la meilleure audience de son histoire. Ce n'est pas la première fois que TF1 abandonne la première place du classement à M6, cela s'était passé en 2008, pour également un match de l'Euro.

Ainsi, une fois encore le football domine le classement des 100 meilleures audiences, en prenant neuf des dix premières places. Une domination qui reflète aussi le beau parcours de l'équipe de France dans la compétition puisqu'on trouve aux trois premières places la finale Portugal-France (M6), la demi-finale Allemagne-France (TF1, 19,3 millions de téléspectateurs) et le quart de finale des Bleus, France-Islande (M6, 17,2 millions de téléspectateurs). En revanche, le Rendez-vous des Enfoirés a fait exception pour se frayer une place dans le Top 10 (huitième). Le programme proposé par TF1, le 11 mars, a réuni 11,6 millions de téléspectateurs.

Il faut rappeler que les droits de la compétition avaient été acquis par beIN Sports, la chaîne sportive avait, sur demande de l'UEFA, concédé les droits de diffusion des 31 matchs les plus importants à M6 et à TF1, qui se les étaient répartis par tirage au sort.En revanche, la chaîne publique France 2 n'a placé qu'un seul programme dans le classement (Flic tout simplement, 92e). Les 90 autres programmes les plus regardés ont tous été diffusés par TF1.

La fiction française est particulièrement bien placée au classement, avec 37 occupations. Les six épisodes de la mini-série Le Secret d'Elise, classés entre la 20e et la 26e place, ont chacun réuni entre 8,2 millions et 8,4 millions de téléspectateurs. D'autres séries de TF1 ont fait de très bons scores d'audiences, comme Section de recherches, La Vengeance aux yeux clairs ou Sam.Sept films apparaissent dans ce classement, comédies françaises ou blockbusters américains. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? se hisse à la 11e place du classement, suivi des Tuches (17e), d'Eyjafjallajokull (38e), des Visiteurs (44e), de Supercondriaque (71e), de La Reine des Neiges (88e) et d'Avatar (91e).En revanche, les séries américaines les plus regardées n'apparaissent pas dans ce classement car elles sont diffusées sur Canal+ qui n'a pas la même audience que les télévisions de la TNT. Même chose pour les chaînes d'infos. Ainsi, en conclusion, le football rapporte plus d'audiences que le cinéma ou le divertissement, ce qui le place toujours comme le programme le plus cher à acheter.