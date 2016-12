Quelle perspective pour les chaînes privées algériennes en 2017?

Par Amira SOLTANE -

C'est officiellement aujourd'hui qu'on tourne la page de l'année 2016 qui se termine avec la date des autorisations des cinq télévisions privées: Ennahar TV, Echourouk TV, El djazairia TV, Dzaïr Tv et Hoggar TV.

Va-t-on autoriser de nouvelles chaînes en 2017? Pour le moment, c'est le statu quo, puisque l'appel d'offres pour le dépôt du dossier n'a pas été encore lancé. En principe, l'Etat algérien va autoriser 10 chaînes dans son espace satellitaire mis à disposition par le TDA. Donc, cinq nouvelles chaînes seront bientôt autorisées. En plus des cinq chaînes devenues traditionnelles dans le paysage audiovisuel algérien, on pourra rajouter cinq autres nouvelles chaînes comme El Haddaf TV, Samira TV, Numidia News appartenant à Tahkout ou encore KBC et El Adjwa TV. Ces cinq chaînes ont résisté aux problèmes financiers et tentent tant bien que mal d'ouvrir des espaces d'information et de divertissement pour s'imposer dans le paysage audiovisuel national. Mais qu'en sera-t-il avec l'augmentation de la TVA et des restrictions sur le transfert des devises? Comment certaines chaînes vont payer leur signal à travers les satellites? La chaîne Echourouk TV possède à elle seule six signaux satellitaires depuis quelques mois, trois en SD analogique et trois HD numériques et cela pour accentuer la diffusion de ses trois chaînes: Echourouk Tv, Echourouk News et El Bana TV, une chaîne destinée à la gastronomie et à la femme. Un grand débat a explosé ces derniers temps au niveau de la chaîne après le départ de la directrice de l'information Leïla Bouzidi: Pourquoi financer la chaîne Echourouk News alors qu'elle ne rapporte aucun dinar en publicité? La chaîne Echourouk TV en revanche apporte beaucoup d'argent au groupe grâce notamment au travail de son directeur de marketing Samir Boudjadja qui a réussi à acheter plus de cinq concepts internationaux avec zéro dinar d'investissement. Tout est payé par des sponsors. Une politique qui a tellement marché qu'elle a poussé la télévision publique généralement très dépensière en matière de production à adopter le même procédé. Alors qu'Ennahar TV a investi dans l'info et l'influence, Echourouk TV a investi dans le contenu et dans la production locale. Les émissions locales produites par Echourouk News comme Niqqat ala el hourouf et El thakafa oua nass et le télématin d'Echourouk TV ont été produites grâce aux recettes publicitaires de Master chef et Edi ouala kheli. C'est la politique du déshabiller Pierre pour habiller Paul. Certaines chaînes de télévisions privées ne sont pas encore arrivées à ce stade de réussite et passeront l'année 2017 à regretter le temps perdu durant 2015 et 2016.