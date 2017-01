Les Algériens copient les émissions françaises pour le réveillon

Par Amira SOLTANE -

En attendant de connaître les audiences de l'année 2016 des télévisions algériennes, certaines ont réalisé un bon chiffre lors de la soirée du 31 décembre avec des programmes de divertissement assez plaisants, c'est le cas de la chaîne publique qui a mis le paquet pour une soirée de ppréveillon à partir du CIC de Club des pins, de son côté, la chaîne El Djazaïria TV s'est illustrée par un programme divertissant assez lumineux. La majorité des programmes était copiée sur les émissions de divertissement françaises. De leur côté, Echourouk TV et Ennahar TV ont essayé de faire la même chose avec moins de paillettes. On retiendra les bêtisiers lancés par les trois chaînes: Entv, Echourouk TV, et KBC. Si cette dernière a réussi à s'imposer dans le zapping, elle était loin dans les gaffes. La meilleure gaffe demeure celle du journaliste d'Echourouk TV Chafik Benchaâbane qui a réussi son passage de 2016 à 2017. En France, en matière d'audience, les soirées de divertissement ont réussi leur mission. La palme de la soirée du 31 décembre, a été partagée par le duo Le grand bêtisier de TF1 et Le grand cabaret de France 2. Comme chaque année, Patrick Sébastien a dominé les audiences en attirant 4,11 millions de fidèles, soit 29,7% de parts de marché. Alors que le traditionnel Grand bêtisier de Karine Ferri n'a pu compter que sur près de 3.2 millions de Français, soit 21% du public. Pour la première soirée de télévision de 2017, le 1er janvier, c'est France 2 aussi qui a gardé la place de leader avec Les aventures de Rabbi Jacob, l'un des plus célèbres films de Louis de Funès, réalisé par Gérard Oury et qui a réuni 5,8 millions de téléspectateurs sur la première chaîne du service public, soit 22,8% de parts d'audience, TF1 qui a choisi un film de science-fiction à base de robots géants défenseurs de l'humanité et de méchants monstres d'inspiration japonaise, Pacific Rim, a attiré 4,8 millions de spectateurs, soit 20,7% de parts d'audience. Alors que M6, a choisi le documentaire La Plus belle ville du monde, qui s'intéresse au retour des animaux sauvages dans la capitale française, pour rassembler 2 millions de téléspectateurs, soit 8,3% de parts d'audience. Alors qu'Arte, avec la rediffusion de Peter Pan, film de P.J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, a attiré 570.000 amateurs des aventures de Peter Pan et Wendy Darling (2,2% du public). Enfin sur la TNT, c'est TMC qui remporte la palme des audiences avec le film français de Danièle Thompson, Le Code a changé, a fédéré 925.000 personnes (3,6% de part d'audience). Dans les bouquets arabes, c'était presque le vide, mais durant le réveillon et le 1er janvier les Algériens étaient branchés vers le Nord, vers la France plus précisément, fête grégorienne oblige.