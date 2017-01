Quelles perspectives pour France 24 en 2017

Par Amira SOLTANE -

Les chaînes d'infos sont une mode très répandue dans le monde, elle possède une force d'appui pour la diplomatie extérieure. C'est le cas pour le Qatar avec Al Jazeera, la Grande-Bretagne avec la BBC, l'Allemagne avec ARD et ZDF, la Russie avec Russie Today et bien sûr la France avec France 24. Les Affaires étrangères financent directement certains bureaux de France 24 à l'étranger, même si Alger reste la seule capitale qui n'est pas couverte par la chaîne d'infos française. Lancée par le président Jacques Chirac en 2006, France 24 a fêté ses 10 ans en 2016. A cette époque, France 24 se lançait face à des géants comme CNN, la BBC ou Al Jazeera. Aujourd'hui, France 24 s'est vraisemblablement inscrite dans le paysage audiovisuel mondial. Elle est accessible dans 325 millions de foyers de 183 pays. Pour la soutenir, France Télévisions partage ses programmes avec la chaîne Franceinfo, de minuit à 6 heures. Plus de 50 millions de téléspectateurs dans le monde regardent France 24 chaque semaine. Sur les réseaux sociaux la chaîne française possède six millions de fans et même 17 millions pour les trois langues de la chaîne: le français, l'anglais et l' arabe.

A partir de septembre 2017, la chaîne émettra six heures par jour avec une trentaine de journalistes de tous les pays latinos basés à Bogota, en Colombie, et une petite équipe à Paris. La chaîne dispose d'un budget de 7,3 millions d'euros en année pleine. Elle sera présente dans trois millions de foyers en Amérique latine et espère y doubler d'ici à 2020. Entre 2016 et 2020, France 24 aura 23 millions d'euros de budget en plus. En 2012, le budget a été amputé de 15 millions d'euros. Or entre 2012 et 2015, France 24 est passée à la Haute définition (HD), RFI s'est lancée en mandingue en Afrique. Le budget de France Médias Monde est encore plus bas cette année par rapport à celui de 2011 (244 millions d'euros de ressources publiques en 2016, contre 252 en 2011), pour une chaîne France 24 disponible en trois langues, RFI disponible en 15 langues et Monte-Carlo Doualiya. Il faut savoir que la BBC est la référence pour France 24. La BBC World va se voir doter de plus de 300 millions d'euros pour lancer 11 nouvelles langues dans le monde. Elle n'avait pas connu cela depuis les années 1940. C'est la chaîne la plus multilingue de la planète. Quand on prend la BBC, c'est 6,3 milliards d'euros de budget et l'Allemagne dépense neuf milliards de l'audiovisuel public. En France, l'audiovisuel public pèse seulement 3,7 milliards, dont une partie pour l'audiovisuel extérieur français regroupé dans le groupe France Médias Monde (environ 250 millions d'euros)