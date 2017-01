L'audience Adsl concurrence les scores des chaînes satellitaires

Par Amira SOLTANE -

Après les audiences satellites, les études de sondages se tournent maintenant vers les audiences des télévisions sur l'Internet ou par Adsl. Ainsi, Médiamétrie s'occupe de la mesure audimétrique de l'audience de la télévision auprès des personnes recevant une offre de chaînes via le câble, le satellite ou la télévision par Adsl, soit 75% de la population équipée TV résidant en France.

Dans les dernières études de Médiamétrie, TF1 et France 2 restent les chaînes les plus regardées sur le Net et sur le satellite. En 2016, TF1 a réalisé une part d'audience (PDA) de 20,4%, en recul de 1 point par rapport à 2015, et France 2 obtient 13,4%, soit 0,9 point de moins que l'année précédente. France 3 recule aussi de 0,1 point à 9,1%. Parmi les «chaînes historiques», seule M6 résiste. En 2016, elle réalise une moyenne de 10,2% soit 0,3 point de mieux qu'en 2015. La chaîne garde sa position en tête du classement des fortes audiences en 2016 grâce à la finale de l'Euro de football.En 2016, les «chaînes de la TNT» (lancées en 2005) concurrencent les chaînes traditionnelles. C8 (ex-Direct 8) reste cinquième chaîne nationale avec une part d'audience de 3,4% qui se stabilise. C'est le cas aussi, juste derrière, pour TMC (3%, -0,1 point) et W9 (2,5%, -0,1 point). En fait, seules les «chaînes TNT HD» (celles lancées en 2012) progressent avec 1,8%, HD1 et RMC Découverte gagnent respectivement 0,6 et 0,5 point en un an et se positionnent désormais devant leurs aînées NRJ12 et C-Star (ex-D17).

Du côté des chaînes d'info, BFM TV reste toujours leader avec une part d'audience de 2,3% (+0,1), à se classer parmi les 10 premières chaînes françaises. Plus loin, I-Télé a perdu 0,1 point, à 0,9%, à cause de la grève d'un mois qu'elle a traversée en novembre dernier. LCI, en clair et gratuite depuis avril, affiche une audience de 0,3%.Le bilan annuel de Médiamétrie laisse encore apparaître une petite baisse du nombre «d'équipés TV» qui, en 2016, s'établit à 57,974 millions de personnes, soit 274 000 de moins qu'en 2015. L'année écoulée, 29,326 millions de personnes pouvaient recevoir la télévision par Adsl (+2,8%), contre 15,22 millions pour la télévision par satellite (-3,8%). Dans les chaînes arabes sur Adsl français, Al Jazeera perd du terrain face à la montée de France 24 arabic et BBC arabic, arrive ensuite la chaîne marocaine 2M, puis Canal Algérie. La chaîne Ennahar TV qui est entrée dans le bouquet Adsl de SFR monte dans les audiences et serait selon certaines sources sur le point de détrôner Canal Algérie comme télévision algérienne du paysage audiovisuel algérien en France.