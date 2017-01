En difficultés en France, beIN Sports fait du chantage en Algérie

Alors que l'Entv n'est pas tombée d'accord avec le groupe beIN Sports média sur une bonne formule commerciale pour les droits de la 31ème coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné dans une semaine le 14 janvier prochain au Gabon, la chaîne sportive qatarie est en difficulté en France. En effet beIN Sports accumule une dette de 1,003 milliard d'euros depuis son lancement en 2012 en France. C'est la chaîne sportive, beIN Sports, qui a dévoilé ce chiffre au tribunal de Nanterre. Ces chiffres sont le résultat du manque d'abonnés et des sommes astronomiques engagées dans les différents droits TV. D'après la banque Natixis, il faudrait que la chaîne atteigne les 6 millions pour être à l'équilibre et éviter la zone rouge comme lors de l'exercice 2014 qui s'était soldé avec 336 M euros de perte. Entre 2014 et 2015, beIN Sports a dépensé plus de 640 millions d'euros pour les droits TV. Ligue 1, Ligue 2, NBA, rugby et d'autres compétitions pour éviter d'être dépassé par SFR Sport, le nouvel opérateur de l'audiovisuel sportif, alors Canal + subit la crise. Cette situation du groupe qatari contraste avec sa suprématie en Afrique et plus particulièrement en Afrique du Nord avec l'Egypte et les pays du Maghreb. Aucun pays de cette région n'a encore accepté les offres faramineuses du groupe pour l'acquisition des droits, qui s'élèvent à plus de

10 millions de dollars pour 10 matchs. Néanmoins, les Maghrébins et même les Africains auront la chance de regarder l'ensemble de la CAN 2014 sur beIN Sports France. Ainsi, pour la première fois, la chaîne de sports qatarienne diffusera en direct, en intégralité et en exclusivité cette compétition continentale de football. Le groupe a mis en place une stratégie importante basée sur des commentateurs expérimentés à travers les duos d'experts Xavier Domergue, Brahim Thiam et Florent Martin, Gernot Rohr. L'émission sera ainsi présentée en plateau par le Franco-Algérien Smaïl Bouabdellah et il sera accompagné d'un consultant ou d'un invité, selon l'affiche du match.

En ce qui concerne l'Algérie, le Premier ministre Sellal a demandé aux responsables de l'Entv de trouver un moyen pour acquérir les droits des matchs de l'Equipe nationale pour cette édition. L'idée des sponsors n'a pas été évoquée pour le moment.

En cas où l'Entv ne tomberait pas d'accord avec les ayants droit qataris, les Algériens devront voir les matchs sur la TNT où les bouquets de beIN Sports sont accessibles via le streaming ou le sharing. Ainsi, les matchs de l'Algérie seront diffusés sur le canal beIN Sports 1, 3 et 4. Par ailleurs, les matchs sont disponibles également sur Eurosport 1 en français et en allemand. Aucune télévision arabe n'a encore réglé les droits des matchs de la CAN 2014.