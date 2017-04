MBC à l'assaut du MIP TV de Cannes

Par Amira SOLTANE -

C'est hier que s'est ouverte à Cannes la 53e édition du MIP TV, le plus grand marché international dédié à la création de contenus pour tous les écrans. Plus de 4 000 acheteurs du monde entier issus de l'industrie de la télévision et du numérique seront présents pour quatre jours de networking projections et notamment pour parler de nouvelles tendances technologiques. Exemple: la programmation consacrée à la 4 K qui comprend des conférences sur la croissance rapide que connaît ce segment, les productions en cours principalement sur le marché japonais. MIP TV est l'un des plus importants marchés internationaux des contenus TV et digitaux. Au mois d'avril de chaque année, les plus grands distributeurs et acheteurs du monde participent à ce salon afin d'acquérir et vendre les droits de programmes avant-gardistes, forger des accords de coproduction, networker avec des acteurs de l'industrie audiovisuelle...Les géants du contenu du Moyen-Orient ont également dévoilé le premier projet de l'accord, une adaptation du long métrage du roman de science-fiction «Hwjn». Deux des plus grands noms du divertissement du Moyen-Orient ont uni leurs forces. La société O3 Productions, le fer de lance de la production du géant de la radiodiffusion régionale MBC Group, a signé un film et un partenariat avec la télévision maison de production cinématographique Imagination d'Abu Dhabi. C'est ce qu'a annoncé hier, les responsables de MBC. Le premier projet de 30 productions sera une série science-fiction arabe, adaptation cinématographique en langue arabe de Ibraheem Abbas du roman «Hwjn», que O3 production et Nation Image coproduiront et cofinanceront, tandis que trois séries télévisées sont également en travaux. «Nous sommes ravis de notre collaboration avec Imagination d'Abu Dhabi, intégrant ainsi nos efforts, l'expertise et la vision production, ce qui en fin de compte contribuera à élever et à améliorer la direction artistique, et la valeur, de production de drames du Golfe dans les drames généraux et saoudiens en particulier», a déclaré Fadi Ismail, directeur du groupe de 03 Productions. Pour Ben Ross, directeur de production de la télévision à Nation Image: «Le nouveau partenariat stratégique entre Imagination et MBC est une autre indication de notre engagement commun à la production de films en langue arabe de haute qualité et de la télévision pour le Monde arabe.» Nation Image, qui a investi dans des titres majeurs tels que «Men in Black 3», au Marigold Hôtel et gardé avec les voisins grâce à des relations avec les producteurs de Hyde Park et Parkes / MacDonald, a entièrement financé la prochaine adaptation du roman de Dave Eggers, «le Cercle», mettant en vedette Emma Watson et Tom Hanks. En plus des Arabes du Golfe, les Marocains seront présents à Cannes à travers un stand. Il s'agit de la première participation marocaine à ce salon. La participation marocaine est organisée par Maroc Export en collaboration avec l'Association des entreprises du secteur audiovisuel (Asesa). La mission a pour objectif de promouvoir les programmes marocains et positionner le royaume comme plateforme de production audiovisuelle. L'industrie audiovisuelle marocaine emploie environ 20 000 personnes (5 000 emplois directs, 15 000 indirects).