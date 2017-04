La Chine débarque au Mip tv à Cannes

Par Amira SOLTANE -

Après les Arabes, c'est au tour des Chinois, la plus grande population de la planète avec presque deux milliards d'habitants, qui envisagent d'investir dans l'audiovisuel et de débarquer à Cannes la capitale du contenu audiovisuel. Déjà impliqué dans le Miptv et le Mipcom, Reed Midem s'associe à Reed Exhibitions China et envisage d'organiser la première édition du MIP China Hangzhou. En ligne de mire pour ce rendez-vous professionnel, la volonté d'encourager le développement conjoint des contenus de divertissement entre des sociétés de productions chinoises et internationales, et de «proposer aux professionnels des médias chinois, un moment d'échanges et d'informations sur les marchés internationaux et les nouvelles tendances de l'industrie mondiale de la télévision», explique Reed Midem. Cette première édition devrait se tenir du 23 au 25 mai 2017 dans la métropole chinoise de Hangzhou. MIP China Hangzhou est aussi organisé en partenariat avec China Media Management Inc. (CMM-I), représentant officiel du Miptv et du Mipcom en Chine, et Zhejiang MegaMedia, responsable du pavillon de la province du Zhejiang aux différents marchés MIP de Cannes. Les entreprises chinoises comprendront les diffuseurs régionaux et les plates-formes en ligne tels que Shanghai Media Group, Hunan TV, Radio-Nanjing, Sichuan TV, vidéo Tencent, Zhejiang TV et Zjstv. Déjà présente dans le Drama et les entreprises animation, la Chine assiste de grandes sociétés internationales, comme Daylight Divertissement, Sky Film Rêve, rêve Stardom TV, Film TV, Hakim Groupe unique, Huace Film & TV, New Classics Media, JY Animation, Shengxihuashi Culture et Médias, Talent télévision et du cinéma, le Leftpocket studio d'animation, Zespa médias et Zhongnan animation. Leur offre sera assortie d'une des rencontres individuelles entre les entreprises chinoises et internationales intéressées par le développement ou la coproduction de contenu pour la Chine et les marchés mondiaux. Parmi les 30 sociétés internationales participantes seront All3Media, ABS-CBN, TV Caracol, la flamme des médias, Agence mondiale, les brésiliens de TV Globo, GMA Worlwide, le Groupe arabe MBC, Millimages, Sony Pictures / Huaso Film, les mexicains Televisa et TV Azteca, Viacom et les allemands ZDFE. Pour démontrer la suprématie à Cannes, la Chine est venue à Cannes présenter son concept de musique: le format musical ´´Sing My Song´´, créé par Canxing/Star China International Media Limited. Après trois saisons diffusées en Chine sur CCTV3, il débarque sur le marché international de Cannes. Les droits de ce jeu présentant des artistes auteurs et interprètes de chansons originales sont vendus par Small World IFT. Juste pour indice durant ses trois ans de diffusion en Chine, ´´Sing My Song´´ a totalisé une audience de 750 millions de téléspectateurs. Un chiffre qu'aucun pays en Europe ou dans le monde n'est capable de réaliser.