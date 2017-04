Etonnante programmation de la Cinémathèque algérienne à Cannes

Par Amira SOLTANE -

Alors que le cinéma algérien n'est pas sûr de figurer dans la sélection de la 70e édition du Festival du film international de Cannes, en mai prochain, on apprend que plusieurs entreprises publiques de cinéma seront présentes au stand de l'Algérie, au village africain et cela pour célébrer aussi la seule Palme d'or obtenue par l'Afrique et par le Monde arabe pour le film Chroniques des années de braise, de Mohamed Lakhdar Hamina. Cette année, le festival interviendra en plein Ramadhan, ce qui obligera certains invités à jeûner dans un environnement assez spécial et loin d'être pieux. Ainsi, selon certaines sources le ministère de la Culture a donné instruction que toutes les institutions chargées du cinéma soient présentes à Cannes pour faire la promotion du cinéma algérien. Le Cadc, l'institution chargée du développement et de la production cinématographique, sera chargée de l'organisation du stand algérien en partenariat avec l'Aarc, qui se chargera de la logistique, le Cnca et le CAC, qui se chargeront de la présentation des films. La Cinémathèque algérienne dirigée par Lyès Semiane a pris seule l'initiative de présenter le film Tahya ya Didou de Mohamed Zinet dans le cadre du programme des projections des films classiques à Cannes. On ignore pourquoi le directeur de la cinémathèque a choisi «sans consulter» ce film alors que les films qui doivent être présentés à Cannes devraient être les deux films primés, à savoir Le Vent des Aurès qui a reçu le Prix de la première oeuvre en 1966 (l'équivalent de la Caméra d'or aujourd'hui) et surtout le seul film africain et arabe ayant obtenu la Palme d'or en 1975, Chronique des années de braise, toujours de Lakhdar Hamina. Ce dernier, qui a été consacré par Cannes à travers ses deux films et qui a été le seul cinéaste algérien à présenter trois films en sélection officielle à Cannes, devançant toujours Rachid Bouchareb avec deux sélections officielles avec Indigènes et Hors la loi. Par ailleurs, nous avons appris que le ministère de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat a donné son accord respectivement pour la participation de l'Algérie à l'association artistique Lumières, qui exposera les affiches pour faire la promotion du cinéma algérien et pour inciter des producteurs et des cinéastes internationaux à venir en Algérie pour réaliser leurs projets de films dans cette région. Reste à attendre ce que donnera la conférence de presse de Therry Frémaux qui annoncera la liste des films sélectionnés à Cannes. Il y a seulement trois films algériens coproduits avec la France qui ont postulé pour une sélection à Cannes dans les différentes sections: les films de Karim Moussaoui, de Sofia Djemaâ ainsi que d'un réalisateur issu de l'émigration algérienne. Par ailleurs, plusieurs courts-métrages ont été inscrits au Short Corner par le Cadc afin de donner leur chance aux jeunes talents.