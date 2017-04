Canal + revient en force en Afrique

Par Amira SOLTANE -

Alors que beIN Sports a acquis les droits TV pour la Coupe du monde 2018, le groupe Canal+ s'est contenté des droits PAY TV pour la retransmission de l'intégralité des matchs de la Coupe du monde FIFA 2018 qui aura lieu en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018, cela pour la région africaine. Par ailleurs, l'intégralité de la compétition sera retransmise en langue française sur les chaînes Canal+ Sport. Cette diffusion sera étendue à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Les chaînes Canal+ diffuseront en exclusivité, également en langue française, les matchs de qualification des équipes africaines pour la Coupe du monde FIFA 2018. 20 pays africains sont actuellement en lice pour la compétition. Cette phase qualificative sera diffusée en intégralité sur les antennes de Canal+ Sport à partir du mois d'août 2017. L'Algérie n'est pas concernée par ce marché qui est réservé exclusivement pour le marché africain. Dans un deal entre beIN Sports et Canal+, le groupe de Bolloré s'est chargé de la diffusion de compétitions sportives internationales, à l'instar des championnats de football européens, des tournois internationaux de tennis, des matchs de basket-ball de NBA ou encore de compétitions majeures d'athlétisme, de Formule 1 et de golf. Canal+ a signé récemment deux accords majeurs avec la Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne de football. L'acquisition des droits de retransmission de l'intégralité de la Coupe du monde FIFA 2018 en Afrique et la diffusion des qualifications africaines font partie des acquisitions successives qui permettent au groupe Canal+ de continuer à enrichir son offre de contenus sportifs à destination de ses abonnés sur le continent. La variété des compétitions sportives de premier plan que nous proposons rend notre offre incontournable en Afrique. Canal+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre, les bouquets Canal+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de deux millions d'abonnés. Canal+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes Canal+ de divertissement déclinées par région, ainsi que les chaînes cinéma, sports, séries et familles). Canal+ reste absent en revanche au Maghreb qu'il a quitté, il y a quelques années, à cause du piratage. La récente opération de lutte contre le piratage, qui a contribué à mettre un terme à la captation illégale de la chaîne cryptée, sera une première étape vers un retour graduel de la chaîne cryptée dans le Maghreb.