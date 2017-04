Ramez prépare une caméra cachée explosive sur MBC

Par Amira SOLTANE -

Comme chaque année depuis 2003, Ramez Galel est en train de préparer des épisodes d'une nouvelle caméra cachée pour le mois de Ramadhan afin de terroriser à nouveau ses victimes, des stars du petit et grand écran. L'émission de l'acteur égyptien s'intitule Ramez ta7t al-ardh'. Ramez Galel surgira du sous-sol tel un génie, «un djinn», pour effrayer ses victimes qui se trouvent au sol. Ramez Galel se fera aider par des ingénieurs et des techniciens qui ont collaboré sur des projets tels que James Bond. L'émission sera diffusée sur la chaîne MBC, avec à la clé de nombreux annonceurs.

La rumeur court sur les nouvelles farces de l'artiste égyptien Ramz Galel, qui va lancer un nouveau programme de caméra cachée, cette fois le programme va s'intituler «Ramez sous la terre», sans avoir le scénario qu'il faut. Le programme de haute voltige sera tourné dans le grand désert égyptien, transformant Ramez en fantôme qui va faire peur à ses stars dans le métro et un tunnel d'imagerie qui a été préparé spécifiquement pour le programme. Pour le moment les pièges n'ont pas fuité.

Rappelons que récemment annoncé lors de son voyage à Paris pour filmer un programme intitulé «Hier Caire» il a tenté de cacher le fait que sa présence sur place n'est pas pour la caméra cachée, sachant qu'il a terminé l'enregistrement d'un programme dans son Studio M 2 en collaboration avec l'ingénieur du son Hani Mahrous et le compositeur Mohamed Abdel-Moneim et le poète Mohammed Albogh. Selon certaines sources on a également confirmé qu'une équipe a décidé d'utiliser des effets visuels et sonores spéciaux pour mettre en oeuvre une série de films de James Bond à ajouter à l'horreur sur l'invité.

Depuis 2013, Ramez Galel est devenu une star de l'audiovisuel arabe, il réalise des caméras cachées à coups de millions de dollars pour le compte du groupe saoudien MBC. Après avoir piégé les stars du cinéma arabe dans «Ramez Ankh Amon», dans les pyramides de Guizeh, pour ensuite piéger les stars dans le désert avec des terroristes, avant de les emmener en mer pour faire face à un requin. Mais sa caméra cachée dans l'avion ainsi que l'immeuble qui prend feu où il a piégé à Dubaï des stars internationales comme Steven Segeal ou encore Paris Hilton, ont été les épisodes qui ont réalisé des millions de vues et d'audiences. Ramez Galel est le fils du grand metteur en scène Galel Tawfik et le frère de l'acteur Yasser Galel. Il a commencé le métier de comédien à l'Institut supérieur de l'art dramatique dans la section d'acteur. Le succès de Ramez le doit à son père Galel Tawfik, sa mère, ses professeurs Galel El Sharkawy, Saâd Ardash, qui ont façonné un personnage important de l'audiovisuel arabe.