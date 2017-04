Les Chinois veulent investir dans les télévisions du Maghreb

Par Amira SOLTANE -

Après les Mexicains, les Turcs, les Indous, c'est au tour des Chinois d'investir la région Mena avec leurs feuilletons doublés en arabe. Après l'Entv, c'est au tour de la télévision marocaine 2M de se mettre aux feuilletons chinois. La chaîne de télévision marocaine a acheté une série chinoise sous-titrée en langue arabe, intitulée «A Happy Life» (Une vie heureuse). L'acquisition s'est faite en couleurs au siège de 2M à Casablanca, en présence du chef du Département de la communication du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) Liu Qibao et Mohammed Ghazali, secrétaire général du ministère marocain de la Communication et de la Culture. L'accord a été signé entre le directeur général de Radio Chine Internationale (CRI) Wang Gengnian et le directeur général de 2M, Salim Cheikh pour plusieurs séries et films chinois. M.Wang a indiqué que l'accord vient renforcer la coopération entre les médias chinois et marocains, notant que cette coopération a été scellée au cours du Forum sur la coopération sino-africaine et grâce à l'échange de visites entre les responsables des médias dans les deux pays. La télévision chinoise CRI a établi une coopération solide et de longue date avec divers médias africains, notamment algérien et africain qui ont diffusé au fil des ans de nombreuses séries et des films chinois dans leurs langues locales et ont été chaleureusement accueillis. M.Wang a promis de mettre en oeuvre un autre exemple réussi avec les médias marocains dans le cadre de l'échange culturel historique entre les deux pays. Les Chinois ont compris que le marché maghrébin est attractif et se donne le but de promouvoir la compréhension et l'amitié entre les peuples de la Chine et du monde. CRI diffuse 290 heures de programme chaque jour à travers le monde, et ce en 43 langues. Les programmes comprennent des nouvelles et des débats d'actualités, ainsi que des sujets sur la politique, l'économie, la culture, les sciences et la technologie. L'Algérie à travers l'Entv a été la première télévision du Maghreb à diffuser les feuilletons chinois, notamment le feuilleton Bruce Lee. Les Chinois sont également concurrencés par les Coréens qui ont aussi avancé dans le domaine de l'audiovisuel, sans oublier les Hindous, les Mexicains, les Brésiliens et surtout les Turcs. La chaîne marocaine 2M a beaucoup investi dans le doublage des séries internationales, elle est aujourd'hui la chaîne la plus regardée au Maroc avec 34,3% de l'audience et aussi la plus regardée au Maghreb avec 11% d'audience.