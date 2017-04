Jornane Gosto sera diffusé sur Echourouk TV

Par Amira SOLTANE -

Alors que le Ramadhan approche à grands pas, les télévisions privées affûtent leurs armes pour offrir le meilleur programme aux téléspectateurs algériens. Parmi les programmes les plus attendus, on retiendra le programme satirique Jornane Gosto, qui sera présenté cette année sur la chaîne Echourouk TV. La chaîne a signé un contrat avec les comédiens et le scénariste pour la diffusion de cette série satirique qui avait été créée, en 2012 par la société Studio 7 de Riad Redjdal. Jornane Gosto est devenu depuis quelques années le programme le plus regardé du paysage audiovisuel algérien en raison de ses histoires satiriques sur les personnalités politiques du pays. La série Jornane Gosto est basée sur son équipe de comédiens, imitateurs et construite autour de Nabil Asly, le véritable leader du groupe et le seul comédien professionnel de la troupe, qui a accepté de rester fidèle à l'équipe malgré son succès époustouflant au cinéma. L'autre grande force de Jornane Gosto est Nassim Haddouche, l'imitateur en chef de l'émission et le musicien et compositeur de l'équipe. Mais également Kamel Abidat, le Kabyle et Mohamed Khassani, l'Oranais du groupe, qui interprète un rôle très remarqué de Abou Oubayda, un islamiste «halal» qui applique tout ce qui est «haram». A ses côtés, il y a l'un des piliers du groupe, Mourad Saouli, qui est la copie conforme du célèbre comique Mohamed Touri. Il est également le héros d'une nouvelle série qui sera lancée sur El Djazairia TV Casbah City. Le tout sous la direction théâtrale de Abdelkader Djeriou, qui a souvent rédigé les textes de certains personnages. Après trois saisons sur El Djazairia TV et deux saisons sur KBC, voilà que la série comique débarque sur la chaîne la plus regardée durant le Ramadhan, Echourouk TV. Selon certaines sources biens informées, la série sera dirigée par la productrice et présentatrice vedette de la chaîne de Ali Fodil, Leila Bouzidi. Cette dernière a déjà travaillé avec l'équipe de Jornane Gosto puisqu'elle avait lancé une série de short-programme qui a très bien marché «Allo Oui», réalisé par Imed Benchenni. Mais cette fois, cette productrice va tenter de concevoir une série totalement différente, mais qui gardera le cachet satirique et politique de Jornane Gosto.

Car d'autres sources affirment que Riad Redjdal est toujours propriétaire du concept de Jornane Gosto et entend faire respecter cette propriété intellectuelle. D'ailleurs pour éviter tout conflit juridique, l'équipe de Jornane Gosto avait changé le titre de la série et avait même changé le décor, mais les personnages sont restés et les vannes et la trame de l'histoire n'avaient pas changé, l'année dernière pour s'appeler Nass Estah. A force de changer d'habillage, Jornane Gosto a perdu son âme et surtout ses fidèles téléspectateurs, attendons de voir cette année. .