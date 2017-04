Quelle télévision pour demain?

Par Amira SOLTANE -

L'une des plus grandes attractions au MipTV, à Cannes, c'était l'EurodataTV Worldwide qui avait présenté ses contenus les plus attractifs en 2016. La nouvelle forme de télévision l'Eurodata TV Worldwide a révélé que la fiction a encore de beaux jours devant elle. Selon les experts, elle représente 43% des tops 10 des meilleurs programmes dans le monde, mis à part les événements sportifs toujours très attractifs et toujours plus rentables. Une tendance qui se détache parmi l'ensemble de ces programmes: c'est le concept d'«empowerment»: prendre le pouvoir, s'assumer, défendre ses choix et ses droits. Parmi les séries les plus attractives, la série Clique qui présente un sujet sur les femmes ambitieuses diffusée sur la chaîne britannique BBC ou celle humoristique flamande Amigo's dans laquelle cinq ex-prisonniers ouvrent ensemble un restaurant diffusée sur VTM en sont les meilleurs exemples.La force du divertissement occupe déjà 36% de parts d'audience. En 2016, trois formats se sont imposés dans les tops mondiaux: The Voice s'impose dans le top de 14 pays, suivi de près par Your Face Sounds Familiar (12pays) et Got Talent (10 pays). Les «crossover formats» (compilation de deux concepts) ont fait une percée dans ce palmarès. Plus particulièrement les «crossover datings», comme le programme suédois Handyman Wanted (TV3) où chaque candidate cherche l'élu de son coeur parmi les six ouvriers qui rénovent sa maison. À la fin, il n'en restera qu'un...comme tous les programmes de télécrochet. Autre tendance, les programmes factuels (21% de parts d'audience) qui explorent la recherche de réponses sur l'homme, l'introspection personnelle (On the Edge) ou la remise en cause de faits établis avec Origins: The Journey of Humankind diffusé en mars 2017 sur National Geographic aux États-Unis. A travers des parties scénarisées, des séquences documentaires et des analyses d'experts, ce programme réinterprète des événements clés de l'Histoire sous le prisme de facteurs tels que le feu, la médecine ou l'argent. Mais le programme qui a attiré le plus de vendeurs et qui a été acheté par M6 a été Le premier homme. Un docu-fiction qui nous renvoie 13 millions d'années en arrière à la découverte d'un grand singe acrobate dans une forêt humide paradisiaque située dansl'actuelle Espagne. Première découverte, la bipédie n'est pas l'apanage de l'homme, et cet ancêtre (Pierola), bien avant Toumaï et Homo erectus, est doté d'empathie et sait rire. Le premier homme réserve bien des surprises, car il fait la synthèse des toutes dernières découvertes. Le film a été tourné dans les décors magnifiques de l'Afrique du Sud. Un marathon de quatre ans a été nécessaire pour financer ce projet, coproduit notamment par la Chine, l'Allemagne et la Belgique.Quinze ans après L'Odyssée de l'espèce, de Jacques Malaterre, qui avait enthousiasmé 8,7 millions de téléspectateurs sur France 3, M6 réitère l'expérience avec les réalisateurs Jérôme Guiot et Frédéric Fougea. Après Yves Coppens, c'est au tour du paléoanthropologue Pascal Picq de se charger de l'expertise scientifique. L'évolution de l'homme passe irrémédiablement par la révolution audiovisuelle.