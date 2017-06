Le business de Yann Arthus-Bertrand dans le Maghreb

Par Amira SOLTANE -

Après l'Algérie vue du ciel, le réalisateur et photographe français Yann Arthus-Bertrand poursuit son bizness en filmant tout le Maghreb business, cette fois il nous offre le Maroc vu du ciel. En effet, le réalisateur français vient de terminer la réalisation d'un film sur le Maroc, intitulé comme pour l'Algérie: Le Maroc vu du ciel. Réalisé en collaboration avec Michael Pitiot, Le Maroc vu du ciel est le premier film de Yann Arthus-Bertrand intégralement filmé en 4K. Dans sa bande annonce, France 2 dévoile les villes et les régions sur lesquelles l'oeil de Yann Arthus-Bertrand s'est arrêté. Tous ces lieux qui ont chacun leurs spécificités et qui font la richesse du Maroc: «Fès-Meknès, l'histoire», «Rabat, la capitale», «Casablanca, le coeur de l'économie», «Essaouira, les mines de sel», «Marrakech, la touristique», «L'Atlas, les cimes enneigées». Il offre un regard unique sur le pays, des montagnes de l'Atlas à l'effervescence de Casablanca, en passant par les murs bleus de Chefchaouen et le sable orange de Merzouga. Au total, une cinquantaine de lieux à travers tout le Maroc, sont immortalisés dans le film.Parmi les temps forts de ce documentaire de 90 minutes, une visite du site archéologique de Volubilis, un survol de la centrale solaire de Noor ou encore une vue aérienne sur la fantasia de Tissa, spectacle équestre durant lequel des hommes sur leurs montures simulent des assauts militaires. On verra également Le Sahara occidental et son immense territoire légitimement revendiqué par le Front Polisario. Mais pour le réalisateur breton, il n'y a pas de politique dans le business. Pour accompagner les images qu'il a capturées, le réalisateur a demandé à Ali Baddou, un journaliste d'origine marocaine de Canal+, d'écrire et d'enregistrer le commentaire à la première personne. Coauteur du film, l'animateur franco-marocain y évoque ainsi son héritage culturel et les souvenirs de son enfance. Produit par Hope Production / Calt Production en coproduction avec France Télévisions, la chaîne marocaine 2M et l'Onmt (Office national marocain du Tourisme), Le Maroc vu du ciel a été projeté en avant-première nationale à Nice, au Centre Universitaire Méditerranéen, à 21h30, en présence de Yann Arthus-Bertrand et Ali Baddou. Mais c'est sa version diffusée ce jour en arabe le 21 juin sur 2M, et en français demain juin sur France 2, qui testera l'audience entre l'Algérie vue du ciel et Le Maroc vu du ciel. Pour info, c'est après le succès de l'Algérie vue du ciel que les Marocains ont contacté le célèbre photographe et réalisateur pour faire la version marocaine du produit afin de mettre en images ce pays.