Quand Daesh s'invite dans une série sur le petit écran arabe

Par Amira SOLTANE -

Le groupe saoudien MBC, Middle East Broadcasting Center, connu pour ses penchants pour les programmes wahhabite a diffusé durant ce Ramadhan, une série intitulée Black Crows (Corbeaux noirs). Cette série qui a fait polémique met en scène les massacres commis au sein de l'État islamique (El) et dénonce leurs méthodes d'action et d'organisation. La série tente de dépeindre au plus près le quotidien de Syriens et d'Irakiens sous le joug du groupe terroriste.

Cette nouvelle série est réalisée en coproduction avec des producteurs et scénaristes américains. Elle a coûté 10 millions de dollars et a nécessité une année de recherches. Tournée principalement au Liban avec des acteurs de différents pays arabes, elle compte 30 épisodes diffusés durant toute la durée du Ramadhan. Black Crows a été lancée deux ans après la série Selfie suivie par près de 120 millions de spectateurs dans le Monde arabe. Celle-ci traitait sur un ton humoristique de problèmes de société en Arabie saoudite. Un des épisodes basé sur l'univers du groupe État islamique, avait remporté un grand succès. Des moments très forts sur le plan dramatique ont été montrés dans cette série qui ne convient pas pour le mois sacré considéré comme un mois pieux. Dans un des épisodes, on montre l'exécution d'un père par son propre fils, qu'il était allé chercher sur le front dans les rangs de l'EI. Le père avait auparavant refusé de commettre un attentat, ratant ainsi son examen de passage au sein du groupe djihadiste. Traité dans un style humoristique, l'épisode avait provoqué des menaces de mort contre ses acteurs, preuve qu'on ne peut pas toujours rire de l'EI, dont l'acronyme en arabe est Daesh.La nouvelle série Corbeaux noirs a mobilisé d'énormes moyens, une année de recherches et six mois de tournage, a précisé Mazen Hayek, porte-parole du groupe MBC basé à Dubaï. Selon lui, la série s'inspire de faits réels et se veut didactique. Dans certains épisodes on montre des violences crues de femmes de Daesh, comme l'exécution de sang-froid par une inspectrice de l'organisme de la Hisba (police) d'une commerçante dont la seule faute est de proposer à la vente des assiettes portant des images d'animaux. Dans un autre épisode, un groupe du même corps fouille les femmes à un barrage, leur reprochant de ne pas porter de gants et d'utiliser des téléphones portables, un «outil satanique». De même, «les parfums mènent à l'adultère» et «le maquillage est réprouvé» par l'islam. Dans un troisième épisode, on voit des enfants soldats s'entraîner au tir à balles réelles en visant des prisonniers de Daesh. Le réalisateur Amer Sabbah explique que «le plus grand défi à relever» a été la sécurité. Transformer une région du Liban en QG de Daesh, a obligé les auteurs à s'occuper plus de la sécurité et de la protection de l'équipe de production que du film.