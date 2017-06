Echourouk TV la chaîne la plus regardée du Ramadhan en Algérie

Par Amira SOLTANE -

Le mois sacré du Ramadhan s'est achevé avec la consécration de la chaîne Echourouk comme la chaîne la plus regardée des Algériens avec au moins trois programmes à succès: La fausse caméra cachée el Oua'ra, le programme satirique Nass Stah et surtout la série comique historique Achour El Acher. Le succès de ces trois productions s'ajoute à celui du programme de caméra sociale L'expérience de Anes Tina, placée comme le programme social et éducatif le plus regardé au point d'attirer le regard des Tunisiens, des Egyptiens et des Marocains, qui ne se sont pas mis à la caméra sociale. En plus des programmes algériens, la chaîne de Ali Fodil a enregistré un grand succès de la série policière à succès Oued Edhiab, qui a été doublé en algérien et qui a connu un grand succès. La chaîne Echourouk qui continue de connaître des difficultés financières a remporté ainsi la Palme de la chaîne la plus regardée des Algériens pour l'année 2017. Le succès de la série Achour El Acher a constitué un grand challenge pour la chaîne qui a réussi à détrôner ses concurrents suivants: Ennahar Tv et la télévision publique A3. Sur la deuxième position du podium, la télévision de news, Ennahar TV a gardé sa bonne position de deuxième chaîne la plus regardée du Ramadhan, malgré l'arrêt de la caméra cachée Rana Hkamnak 2 VIP. La caméra cachée qui avait provoqué une polémique en humiliant l'écrivain Rachid Boudjedra suscitant la colère des médias et d'une certaine élite, a su garder le cap avec notamment sa deuxième caméra cachée: Aref nedjmek, qui a remporté un large succès aussi bien dans l'audience télé que sur le plan de vision sur YouTube, devant le programme le plus regardé des caméras cachées détrônant la caméra cachée de Rym ghazali d'Echourouk qui a déçu beaucoup d'Algériens par sa tournure finale. La caméra cachée de Ennahar TV a maintenu la chaîne de Anis Rahmani en deuxième position du programme général des télévisions algériennes, confirmant ainsi son succès auprès des téléspectateurs algériens. La télévision publique algérienne a gardé sa troisième position de télévision la plus regardée en Algérie, grâce notamment à ses deux feuilletons Samt El Abyra et Ibn Badis. Malgré quelques maladresses techniques, le téléspectateur algérien est resté fidèle aux dramas de la télévision publique. La caméra cachée de Ahmed Riad, Wach Dak a également réussi son pari de faire rire et de se démarquer de ces caméras cachées vulgaires et violentes diffusées sur les chaînes privées. Les Algériens ont apprécié également certains sitcoms, notamment ceux réalisés avec le trio Amdjad d'Oran qui s'est illustré durant cette période sacrée. Mais le programme le plus regardé demeure le JT de 19h, toujours le plus regardé des Algériens. La chaîne El Djazairia TV qui avait la prétention d'occuper une bonne place sur le podium, s'est contentée de la quatrième place de chaîne la plus regardée. Le mini succès de ses trois sitcoms: Bibiche et Bibicha, Casbah City et Taht el mourakaba, a été comblé par le succès du drama le plus complet de ce Ramadhan: El Khawa. La bonne maîtrise technique de son réalisateur tunisien et le casting époustouflant des comédiens algériens a maintenu el Djazairia TV dans le top Five. Enfin Dzair TV, toujours mal classée par les sondages, a su tirer son épingle du jeu notamment avec sa caméra cachée: Li bini ou binek.