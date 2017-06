France 2 installe la bataille des images entre le Maroc et l'Algérie

Par Amira SOLTANE -

Le documentaire de Yann Arthus-Bertrand Le Maroc vu du ciel a depuis sa diffusion jeudi soir soulevé un tollé en Algérie suite à certains mensonges distillés pour le compte de la propagande marocaine. Visiblement le réalisateur breton Yann Arthus-Bertrand a servi de pion dans la matrice de communication du maître à penser du Makhzen André Azoulay. Le documentaire Le Maroc vu du ciel a été conçu pour faire plaisir à une nomenklatura marocaine qui a été jalouse de la production du documentaire sur l'Algérie: L'Algérie vue du ciel, il y a deux ans. Les Marocains connus pour leur lobbying ont su convaincre le talentueux réalisateur français pour mettre en images la beauté du Maroc et surtout utiliser cette image à des fins diplomatiques. Le pays qui est déjà connu pour ses sites touristiques et sa beauté naturelle a profité de cette occasion pour justement faire distiller sa propagande sur le Sahara occidental. Ainsi le réalisateur qui était transporté par un hélicoptère de la gendarmerie royale marocaine, a filmé les régions occupées par le Maroc dans le Sahara occidental et présenté comme le symbole de la réussite et le développement du Maroc dans la région. Or à aucun moment, il n'a précisé que cette région appartenait au Sahara occidental. Plusieurs mensonges ont été également distillés dans ce documentaire pour montrer le Maroc comme la plus importante nation dans la région du Maghreb. Pour offrir une image positive du Maroc l'objectif du réalisateur français a zappé les bidonvilles et lieux les plus vils du Maroc. Parmi ses mensonges distillés par ce doc: l'importance accordée à la mosquée Hassan II de Casablanca qui est présentée comme l'une des plus grandes mosquées du monde, et qui possède un minaret d'une hauteur de 200 m, la plus importante en taille du Maghreb. C'est faux puisque la Grande mosquée d'Alger qui est finalisée possède le plus haut minaret du monde avec 270 mètres de hauteur. Autre mensonge présenté par le documentaire de France 2, le nombre d'habitants de Casablanca, qui est présentée comme la plus peuplée du Maroc et du Maghreb, avec une population de l'agglomération estimée à 4 270 750 habitants, or cela est faux puisque Alger est plus importante en matière de population et son agglomération rassemble 7 796 923 habitants. D'ailleurs, c'est pour éviter cette différence flagrante que France 2, qui obéit à une ligne éditoriale politique dictée par les relations bilatérales, a programmé les deux documentaires de Yann Arthus-Bertrand sur le Maroc et l'Algérie, l'un suivi de l'autre. La programmation du documentaire L'Algérie vue du ciel est un gage de stabilité pour la chaîne publique française afin de garder les bonnes relations avec les deux pays concurrents pour l'image de leur nation.