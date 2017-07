Les séries et le divertissement reviennent sur le petit écran

Par Amira SOLTANE -

Après la fin du Ramadhan, les télévisions arabes et du Moyen-Orient reviennent à leurs habitudes audiovisuelles en diffusant des séries occidentales et ou turques. Dans une étude qui a été publiée, il y a quelques jours par Abed Laraqui, directeur des études internationales chez Eurodata TV worldwide, la fiction est le genre favori dans l'audiovisuel mondial: on la retrouve sur 43% des écrans (soit 2 points de plus que l'an dernier), devant le divertissement (36%) et le documentaire (21%). Dans cette étude, le décryptage a étudié l'audiovisuel dans 78 pays, 70% des séries les plus populaires sont des productions locales. Parmi les 30% de séries importées, contre toute attente, 25% des séries plébiscitées viennent de Turquie, 15% de Russie, 11% d'Inde et 11% des Émirats arabes unis tandis que seulement 7% proviennent des États-Unis, 6% du Brésil et du Mexique, et 19% du reste du monde. Dans ces succès venant des pays émergents, comme la Turquie, figurent Paramparça, série turque produite par Endemol Shine, qui se classe au premier rang en termes d'audience en Bulgarie, n° 2 en Croatie et n° 5 en Macédoine; Uttaran, série indienne produite par Film Farm India est numéro 1 en Arménie; et la série arabe Al Oustoura produite par la filiale saoudienne de MBC 03 production, est n° 3 en Jordanie et n° 5 en Egypte. Il faut dire que l'Algérie qui n'est pas à jour dans la nouveauté des séries est toujours en retard en matière d'audience car elle ne veut pas payer l'exclusivité. Dans le cadre de la diversité culturelle la tendance la plus répandue est celle des séries européennes comme la franco-allemande Eden (6 x 52 mn) prochainement diffusée sur Arte, l'américaine Seven seconds (10 épidodes) à venir sur Netflix ou encore la britannique Black earth rising (Netflix et BBC). Les séries consacrées aux femmes fait partie des nouvelles tendances visibles en Espagne, et sur les continents américains comme au Mexique et aux États-Unis avec les séries très attendues Brown Girls sur HBO et American Woman (12 x 30 mn) sur Spike TV. L'autre tendance en vogue ces derniers temps dans le paysage audiovisuel mondial, ce sont les séries qui défendent la liberté individuelle et les droits civils, comme dans la mini-série Fiertés (3 x 52 mn) sur Arte en 2018; la solidarité avec Bracelets rouges (6 x 52 mn) qui sera diffusé prochainement sur TF1. Les habitudes de consommation des téléspectateurs, a également changé. Les téléviseurs continuent de céder du terrain au profit des écrans d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones mobiles. En 2016, l'audience moyenne mondiale devant un écran de télévision a reculé de 3 minutes à 3h par jour, et de 4 minutes chez les jeunes, à 2h04.