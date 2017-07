Taqbaylit TV la nouvelle chaîne amazighe algérienne

Par Amira SOLTANE -

La famille de l'audiovisuel kabyle est en train de s'agrandir. Après Berbère TV, Tamazight 4, voilà que la communauté kabyle a lancé à partir du Canada une chaîne amazighe Taqbaylit TV. En effet, le 1er juillet, de nombreux représentants de la diaspora kabyle au Canada ont assisté, à Montréal, à la cérémonie organisée par le Groupe médiatique TQ5 pour annoncer officiellement la création de la chaîne de télévision Taqbaylit TV. Il s'agit d'une chaîne de télévision dédiée à la culture de cette région située dans le Nord du pays. Les programmes de Taqbaylit TV seront uniquement disponibles en langue kabyle et feront la promotion de l'identité locale. Elle est une branche principale d'un holding qui s'inscrit dans le cadre d'un Réseau global kabyle (RGK) avec des projets de nature économique et culturelle.

Le contenu de son programme sera axé sur le savoir et l'intelligence, l'humanisme, l'amour et la tolérance, la solidarité et la générosité, le respect de l'Autre dans sa différence religieuse, politique, etc.

TQ5 Media, à la base de la création de cette chaîne de télévision, est un groupe médiatique créé récemment par la diaspora kabyle résidant au Canada. Sur les 150 000 Algériens qui vivent au Canada, 70% sont d'origine kabyle. La diaspora est très importante dans cette région d'Amérique du Nord. Reste à savoir si la ligne éditoriale de la chaîne sera adaptée à la culture ou sera calquée sur les modèles des médias kabyles qui ont été lancés au Canada et qui sont dans la majorité proches du MAK.

Le Canada reste une terre d'accueil pour les immigrés algériens, qui souhaitent s'épanouir et s'émanciper.

Après la cérémonie de Montréal, des évènements seront également organisés à Ottawa, à Québec, aux Etats-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique du Sud et en Kabylie.

On ignore si la chaîne va lancer des bureaux en Algérie ou si elle va couvrir certaines manifestations en Kabylie. Reste à savoir aussi si ce média n'arrive pas en retard. Les médias et télévisions communautaires sont en chute libre dans le paysage audiovisuel algérien. Après l'ouverture audiovisuelle, la majorité des chaînes privées ont adapté la langue amazighe et ouvert des rubriques voire même des journaux télévisés en kabyle, comme c'est le cas de Dzair News. En plus de la télévision publique Tamazight 4 qui fait beaucoup dans la promotion de la culture amazighe et qui ne se ghettoïse pas dans la culture kabyle, a gagné du terrain. Face à elle, la chaîne privée de droit français Berbère TV a perdu du terrain après avoir perdu ses relais en Kabylie. Mais Berbère TV qui reste bien ancrée en France avec la forte communauté algérienne et plus particulièrement kabyle, profite parfois du vide culturel et offre une tribune d'expression à certains artistes jusque-là oubliés et mis à l'écart en Algérie.