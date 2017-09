La Chaîne 3 fait sa rentrée radiophonique

Par Amira SOLTANE -

La Chaîne III de la Radio algérienne entamera la nouvelle saison radiophonique (septembre 2017- juin 2018) aujourd'hui à 5h00 et à cette occasion, elle a lancé sa nouvelle grille des programmes. Pour cette année, la part des émissions culturelles et musicales a été renforcée. Leur programmation a été parfois modifiée afin de permettre leur écoute par le plus grand nombre. Le patrimoine matériel et immatériel a désormais plusieurs fenêtres. L'information générale, politique, économique, sociale, culturelle, internationale et sportive vertèbre de la grille des programmes avec pas moins de 26 rendez-vous quotidiens. En résumé la grille des programmes pour la saison 2017-2018 poursuit les efforts entamés pour conforter les émissions qui font la personnalité singulière de la Chaîne III. Les personnalités qui la portent sont un mélange harmonieux de producteurs, animateurs, journalistes, chroniqueurs, consultants, expérimentés et en voie de l'être, qui s'appuient sur des réalisateurs au savoir-faire hors pair, fruit de nombreuses années d'exercice. Pour préparer le futur de la radio, l'ensemble du personnel a investi les réseaux sociaux à travers des pages Facebook par émission ou par segments de l'information et des comptes Tweeter. Cet effort sera amplifié cette saison. Depuis le 5 juillet 2017 la Chaîne III commémore le 55e anniversaire de l'Indépendance nationale. Cet événement important de l'histoire du pays est bien sûr présent dans de nombreuses émissions de la première radio francophone algérienne.

Ainsi l'émission sur l'histoire «Fa achehadou», de Djamel Sanhadri s'évertuera à faire revivre les principaux faits post- indépendance. Mais il y a également l'émission «La République des arts», de Thouria Ayad qui accueillera chaque jour des artistes de tous horizons, ou encore l'émission «100% culturel» du matin, de Lynda Tamadrari, qui revient sur l'actualité artistique. La Chaîne III est la chaîne la plus écoutée en matière de musique et cela grâce à ses animateurs de talent comme Karim Amiti avec son émission «A bon entendeur» ou encore, «Yadess» de Mehdi, l'émission de jeu et des traditions qui attire le maximum d'auditeurs entre 16h et 17h. Il y a aussi «Le grand témoin» de Toufik Mendjeli, les chroniques de Hacène Arab, les chroniques de Redouane Bendali ou encore l'émission intime «Dans ma bulle», de Amel Feddi qui nous fait découvrir le monde caché des artistes. Plus sérieux et plus ciblée l'émission «Service public» de Badiaâ Haddad, revient cette année encore après son succès dans la présentation et la promotion de plusieurs aspects de la vie publique. Chaque émission abordera l'actualité en fonction de son concept, cette période importante de notre histoire. Les émissions d'animation matinales et de la fin d'après-midi seront toujours conduites par les deux meilleurs animateurs de la ChaîneIII: Riad Khiar et Mahrez Rabia. Sans oublier les émissions sportives de Maâmar Djebbour et de l'information de Meriem Abdou et de Souhila Hachemi. La radio, le soir, n'est pas en reste puisqu'il y aura toujours Abdou Sayeh pour nous accompagner avec sa voix berceuse ou encore la voix grave de Youssef Sayeh pour son émission d'intello et de littérature «Papier bavard». Une trentaine d'émissions qui accompagneront les auditeurs et qui font chaque année de la Chaîne III, l'une des meilleures radios francophones de la Méditerranée. Enfin, il ne faut pas oublier que la Chaîne III est une radio citoyenne et comme les saisons précédentes elle reconduit toutes ses opérations: «Un enfant, un cartable», «1er Novembre», «Le futur de la radio», «Le 3 d'or» et«La soirée du 31 décembre», «Le Jardin des anges», et «Les éboueurs de la mer».