Ecartée par les Arabes, Al Jazeera se déploie en Afrique

Par Amira SOLTANE -

Ecartée par les Arabes et notamment ceux de l'Afrique du Nord, la chaîne qatarie Al Jazeera va se déployer en Afrique et elle a choisi Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie pour se relancer. En effet, elle a inauguré hier, lors d'une cérémonie à laquelle a pris part un parterre de responsables politiques éthiopiens, d' ambassadeurs étrangers, de cadres du ministère éthiopien de la Communication, ainsi que de plusieurs personnalités du champ médiatique, son bureau à Addis-Abeba. Dans son allocution, le directeur du bureau régional d'Al Jazeera à Addis-Abeba, Mohamed Taha Tewekel a souligné que l'ouverture de ce bureau constitue un événement «important» du fait que l'Ethiopie pèse lourd sur l'échiquier économique de l'Afrique de l'Est à la faveur de son poids démographique et de sa position géographique. Siège de l'Union africaine, berceau de l'humanité, l'Ethiopie est par essence un choix essentiel pour la télévision panarabe. Avec une croissance économique et partant une dynamique urbaine, culturelle, elle constitue un nouveau marché prometteur qui offre de belles perspectives humaines et commerciales», a-t-il dit, ajoutant que la présence d'Al Jazeera dans ce pays représente une nouvelle vitrine sur l'Afrique qui reflétera les

«valeurs, la diversité et les traditions culturelles ancrées dans l'histoire» du continent. Les responsables de la chaîne ont assuré que le bureau régional d'Al Jazeera s'engage à exercer ses activités médiatiques selon les normes «d'éthique, d'intégrité, d'honnêteté, d'équité et de professionnalisme les plus élevées et ce, à tous égards, sans exception et en tout temps». Ainsi, ce bureau régional proposera des analyses, des documentaires en plus des informations factuelles qui concernent aussi, bien l'Ethiopie (l'ancienne Habacha) que les institutions qu'elle abrite, notamment l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Uneca). Ce redéploiement de la chaîne en Afrique intervient au moment où Al Jazeera est décriée dans le Golfe et surtout en Afrique du Nord. Après la fermeture de ses bureaux en Algérie, au Maroc et surtout en Egypte après la chute de Morsi, Al Jazeera était devenue une «télévision non grata» dans la région. Sa stratégie des droits d'image dans le football avec beIN Sports, filiale sportive de la chaîne Al Jazeera, a encore envenimé les relations entre les différents pouvoirs arabes en Afrique et le Qatar. Le conflit diplomatique avec le Conseil économique du Golfe et l'Egypte, a fait que les choses ne se sont pas arrangées. Aujourd'hui l'Afrique et plus particulièrement l'Ethiopie et sa position géopolitique arrangent le Qatar en attendant un retour aux sources du Monde arabe.