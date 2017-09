Hoggar TV cesse d'émettre une nouvelle fois

Par Amira SOLTANE -

Alors que le ministère de la Communication étudie la façon d'autoriser la création de nouvelles chaînes de télévision, nous avons appris de source sûre que la chaîne Hoggar TV a cessé d'émettre depuis le 14 septembre. La chaîne, qui diffusait sur le satellite Nilesat (Eutelsat 7WA) sur 11 257 H a stoppé la diffusion de ses programmes. La chaîne avait été lancée par Boudjema Nabih en 2012 et a obtenu une autorisation du ministère de la Communication le 15 mai 2013 portant le numéro 74 et cette autorisation a été amendée le 6 juillet 2014 sous le numéro 418. Ce dernier a quitté l'actionnariat de la chaîne qui appartenait jusque-là, à l'homme d'affaires Hassène Boumaraf, propriétaire de la marque Flash, créée en 1989 et spécialisée dans les jus et les boissons gazeuses ainsi qu'à Mohamed Mouloudi, directeur de la maison d'édition Dar El Waii. Boudjema Nabih a décidé de créer Hoggar News avec un nouvel actionnaire, Ifri, à la fin de l'année 2014. La chaîne avait une nouvelle fois changé de nom, BNK Hoggar TV qui porte ainsi les initiales BN pour Boudjema Nabih. Mais depuis quelque temps, la chaîne connaît des difficultés financières et a été obligée de baisser rideau. Les deux chaînes, Hoggar TV et BNK Hoggar TV, n'émettent plus sur Nilesat. La première avait déjà cessé sa diffusion le 3 août 2015 et la dernière le 27 août 2015, avant de revenir encore sur satellite. Hoggar TV avait trouvé sa place dans le paysage audiovisuel algérien en diffusant les anciens programmes comme les séries américaines Columbo, Racines ou encore Les envahisseurs. A cette époque, aucun programme n'était réalisé par la chaîne, seulement la diffusion d'anciens programmes achetés à des prix dérisoires. D'autres affirment que ces programmes sont piratés et diffusés illégalement. Aucune enquête n'a été diligentée dans ce sens. Ce qui est certain, c'est que la première chaîne officiellement autorisée par le ministère de la Communication, qui a baissé rideau. Ceci intervient après la fermeture de la chaîne KBC, qui confirme ainsi l'échec de l'ouverture audiovisuelle pour certains groupes qui ne sont pas du domaine. La chaîne Hoggar TV n'a pas résisté face à des chaînes bien installées comme Echourouk TV, Ennahar TV ou encore Dzaïr News ou El Djazaïria Tv. Du coup, elles ont décidé de fermer boutique jusqu'à nouvel ordre. Depuis quelque temps plusieurs petites chaînes de télévisions privées tentent de survivre avec le manque de moyens financiers, surtout après un Ramadhan difficile où les petites chaînes n'ont pas pu obtenir beaucoup de publicité. Une situation qui a considérablement freiné la résistance de quelques chaînes et hypothéqué l'avenir de certaines télévisions. Du coup, on préfère couper le signal afin de mieux s'organiser et mieux se préparer pour revenir. Reste à savoir également si la chaîne Hoggar TV n'a pas été vendue puisqu'elle possède un sésame important: l'autorisation officielle de l'Etat algérien afin de travailler en toute quiétude sur le territoire.