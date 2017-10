Le cinéma va être effacé par les nouvelles technologies numériques

Par Amira SOLTANE -

Au moment où l'on se bat pour un cinéma classique, aux Etats-Unis, le cinéma est en train d'être englouti par le numérique et l'Internet. Les salles de cinéma vont être effacées au profit des espaces numériques virtuels comme les télévisions et les mobiles. Et c'est le géant des technologies, Apple qui envahit le monde de la création de contenus vidéo exclusifs et de qualité. Ainsi, après Amazon et Netflix, Apple vient de conclure un accord avec le réalisateur de renommée internationale Steven Spielberg, à travers sa société Amblin Television, pour produire de nouveaux épisodes de Amazing Stories (Histoires fantastiques). Cette série d'anthologie de science-fiction et d'horreur a été diffusée à la fin des années 1980 sur la chaîne américaine NBC. L'accord, également conclu avec NBC Universal, vaut pour 10 épisodes de Amazing Stories. Steven Spielberg, qui a bien senti le coup venir, a sauté sur l'occasion et s'est proposé d'être le producteur exécutif. Le budget de chaque épisode coûtera au moins cinq millions de dollars, pour rivaliser avec les budgets de série haut de gamme de Netflix ou HBO, a révélé le Wall Street Journal. Il s'agit du premier programme original de Apple depuis ses déclarations en août dernier sur sa nouvelle politique dans les contenus. Depuis quelques mois, Apple compte rattraper son retard dans la production de séries et films, déjà proposés par Netflix ou Amazon. Après avoir produit deux émissions au succès relatif (La Planète des singes et Carpool Karaoke), Apple a débauché en juin dernier des experts de Sony, Zack van Amburg et Jamie Erlicht pour établir une programmation originale. Le duo a produit Breaking Bad et dispose désormais d'un budget d'un milliard de dollars pour développer les prochaines séries à succès chez Apple. Il doit également élaborer une stratégie de diffusion capable de rivaliser avec les nombreux acteurs qui se sont engouffrés dans la brèche du cinéma et des séries. Amazon a ainsi dépensé cette année 4,5 milliards dans les contenus, Netflix a prévu d'en déverser sept en 2018, Hulu, 2,5 milliards et Facebook va signer un chèque de 1 milliard notamment pour des séries exclusives. Faire revivre Amazing Stories pourrait être un véritable challenge pour Apple. La série a été saluée par la critique dans les années 1980. Elle a réuni de grands noms comme Kevin Costner, Martin Scorsese ou Clint Eastwood et a été récompensée par cinq Emmy Awards. Ce succès ne s'est pas forcément confirmé dans les audiences de NBC entre 1985 et 1987, quand les deux saisons de Amazing Stories ont été diffusées. Apple mise également sur les nouvelles tendances du marché: en 2017, des séries dystopiques sur la technologie, comme Black Mirror dont la dernière saison a été produite et diffusée sur Netflix, ont remporté plusieurs Emmys Awards et séduisent les audiences comme les critiques. L'objectif est clair: ne pas être dépassé par les producteurs et les diffuseurs des nouvelles technologies et cela en restant avec une vision rattachée au passé.